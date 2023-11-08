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Гірськолижні курорти Франції та Італії засипає снігом: де чекають на туристів

Середа 08 листопада 2023 14:50
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Гірськолижні курорти Франції та Італії засипає снігом: де чекають на туристів Фото: Відпочинок у горах Італії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У листопаді в Альпах у Франції та Італії почалися снігопади, деякі курорти матимуть гарний сніговий покрив для катання вже у найближчі дні.

Експерти вже прогнозують сприятливий гірськолижний сезон, розповідає РБК-Україна з посиланням на The Mirror.

Снігом вже засипало французські курорти Шамоні, Тінь, Ла Плань та Валь-Торанс. У західних швейцарських Альпах, Верб'є, та на крайньому північному заході італійських Альп, в Ла-Тюїль і Курмайор, очікуються гарні умови для гірськолижного відпочинку найближчими днями.

На схилах гір Франції та Італії днями випало 60 см свіжого снігу, у деяких районах – до 1 м. Очікується, що найближчими днями у Пас-де-ла-Касі в Андоррі буде 20 см снігу, в Аворіазі у Франції – 66 см, у французькому Ле-Арку – 118 см, а у Трісілі у Норвегії – 50 см.

Експерти прогнозують, що снігопади цієї зими в Європі будуть гарними. Кліматологічне явище Ель-Ніньо спричинило екстремально спекотне літо, але в зимовий період воно призводить до холоднішої та снігової зими.

"Ель-Ніньо, як правило, м'який, з вологим західним початком зими та холоднішим і сухішим закінченням зими на більшій частині північної Європи", – пояснив голова відділу довгострокового прогнозування Метеорологічного бюро Британії Адам Скайф.

Між тим, минулої зими від теплої погоди на схилах гір у Європі танув сніг. Найбільше постраждали курорти у північних Альпах та французьких Піренеях.

Температура, яка була приблизно на 8 градусів вище за середню за сезоном, зробила неможливим катання і "спустошила" багато гірськолижних курортів.

Нагадаємо, ми розповідали, які можна обрати недорогі курорти Європи для катання на лижах цієї зими. Замість популярних локацій можна вирушити на сусідні схили.

Тим часом, через наслідки глобального потепління, яке призвело до відсутності снігу, гірськолижний курорт у французьких Альпах Ла-Самбуї назавжди припиняє роботу.

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курорты Снігопад Відпочинок за кордоном Альпы
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