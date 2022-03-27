"Потеря невосполнима". Захватчики сожгли старинную церковь с уникальным иконостасом

Сгорел деревянный храм в селе Лукьяновка Киевской области

В Киевской области во время боев 24-25 марта 2022 года оккупанты сожгли старинную церковь Вознесения Господня в селе Лукьяновка на Киевщине.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу в Facebook архитектора Ивана Быкова.

"Новая большая потеря для культурного наследия Киевщины. 24-25 марта 2022 года, в ходе боев русские захватчики сожгли церковь Вознесения Господня в селе Лукьяновка на Киевщине. Храм был построен в 1879 году и пережил две войны, но не проклятый "русский мир", - рассказал он.

Отмечается, что сооружение было в использовании УПЦ (МП).

"Главное - это был ценный памятник деревянной сакральной архитектуры 19 века. В 2020 году мы успели измерить этот храм", - добавляет Быков.

Фото: Остатки уничтоженной церкви в селе Лукьяновка (facebook.com/Иван Быков)

В комментариях отмечают нанесенный ущерб как невосполнимую утрату.

"В храме был уникальный позднеклассистический иконостас и большая барочная икона Деисус из предыдущей церкви - шедевр первой половины 18 века. Потеря совершенно ужасающая и непоправимая", - добавил к комментариям под постом священник Андрей Власенко.

Напомним, мы писали, какие памятники архитектуры пострадали от обстрелов и бомбардировок.