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"Втрата непоправна". Загарбники спалили старовинну церкву з унікальним іконостасом

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Неділя 27 березня 2022 13:09
"Втрата непоправна". Загарбники спалили старовинну церкву з унікальним іконостасом Фото: Церква Вознесіння Господнього у селі Лук'янівка на Київщині (facebook.com/Іван Биков)
Автор: Ольга Маджумдар

Згорів дерев'яний храм у селі Лук'янівка на Київщині

На Київщині під час боїв 24-25 березня 2022 року окупанти спалили старовинну церкву Вознесіння Господнього у селі Лук'янівка на Київщині.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку у Facebook архітектора Івана Бикова.

"Нова велика втрата для культурної спадщини Київщини. 24-25 березня 2022 року, в ході боїв російські загарбники вщент спалили церкву Вознесіння Господнього у селі Лук'янівка на Київщині. Храм був збудований у 1879 році і пережив дві війни, але не клятий "руський мир", - розповів він.

&quot;Втрата непоправна&quot;. Загарбники спалили старовинну церкву з унікальним іконостасом

Фото: Залишки знищеної церкви у селі Лук'янівка (facebook.com/Іван Биков)

Зазначається, що споруда була в користуванні УПЦ (МП).

"Головне - це була цінна пам'ятка дерев'яної сакральної архітектури 19 століття. У 2020 році ми встигли обміряти цей храм", - додає Биков.

В коментарях відзначають завдану шкоду як неповправну втрату.

"В храмі був унікальний пізньокласицистичний іконостас і велика барокова ікона Деісус із попередньої церкви — шедевр першої половини 18 століття. Втрата абсолютно жахлива і непоправна", - додав к коментарях під дописом священик Андрій Власенко.

Нагадаємо, ми писали, які пам'ятки архітектури постраждали від обстрілів та бомбардувань.

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