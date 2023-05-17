Постраждалим від війни. В Україні відкрили платформу безкоштовної допомоги юристів

В Україні розробили платформу, на якій всі охочі можуть отримати безкоштовну правову допомогу. На сайті вже доступні десятки профілів юристів, які готові надавати онлайн та офлайн-консультації.

Українці зможуть отримати доступ до юристів в Україні та інших європейських країнах, повідомили TRAVEL РБК-Україна в Данській раді у справах біженців (DRC), яка розробила платформу.

Проект реалізували завдяки фінансуванню від ЄС та Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги.

"Оскільки тисячі людей, що постраждали від війни, вкрай потребують правової допомоги, постає питання, як ми можемо надавати ефективну підтримку в такому обсязі. Цифрова платформа є одним з таких рішень", – зазначив директор представництва Данської ради у справах біженців в Україні Юліан Закрзевські.

Юристи організацій зможуть розміщувати свої профілі на платформі і отримувати запити на консультації. Тим, хто потребує правової допомоги, необхідно зареєструватись, обрати спеціаліста, записатись на зручний час та дочекатись підтвердження консультації. Юриста можна обрати за необхідною компетенцією і досвідом. Також у профілі кожного спеціаліста є рейтинг з відгуками.

"Така допомога не прив’язана до локації, і нею можуть скористатися люди навіть у важкодоступних районах. Крім того, відгуки і рейтинг на платформі дозволяють підсилити контроль за якістю правової допомоги", – пояснив менеджер програми DRC з правової допомоги Айзек Робінсон.

Фото: Скриншот зі сторінки платформи (надане РБК-Україна)

Платформа дозволяє постраждалим від війни людям в Україні:

отримати онлайн-доступ до юристів в Україні та інших європейських країнах без допомоги третьої сторони;

отримати доступ до перевіреного правового аналітичного контенту та інформаційно-просвітницьких матеріалів, які надають ширші можливості для самодопомоги;

переадресовувати справи або співпрацювати з іноземними юристами, якщо проблема стосується юрисдикцій кількох країн.

"Гарячі лінії" юридичної підтримки Данської ради з питань біженців залишаються активними. За юридичною допомогою від DRC по телефону громадяни можуть звертатися за номерами: 0 800 33 19 13 (безкоштовно по Україні), +38 044 333 42 95 – для звернень у тому числі з-за кордону (безкоштовно, діє функція зворотного дзвінка).

Нагадаємо, ми писали, як постраждалим від війни в Україні отримати допомогу.

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