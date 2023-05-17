Пострадавшим от войны. В Украине открыли платформу бесплатной помощи юристов

В Украине разработали платформу, на которой все желающие могут получить бесплатную правовую помощь. На сайте уже доступны десятки профилей юристов, готовых предоставлять онлайн и офлайн-консультации.
Украинцы смогут получить доступ к юристам в Украине и другим европейским странам, сообщили TRAVEL РБК-Украина в Датском совете по делам беженцев (DRC), разработавшем платформу.
Проект реализовали благодаря финансированию от ЕС и Бюро USAID по гуманитарной помощи.
"Поскольку тысячи людей, пострадавших от войны, крайне нуждаются в правовой помощи, возникает вопрос, как мы можем оказывать эффективную поддержку в таком объеме. Цифровая платформа является одним из таких решений", –отметил директор представительства Датского совета по делам беженцев в Украине Юлиан Закрзевски.
Юристы организаций смогут размещать свои профили на платформе и получать запросы на консультации. Тем, кто нуждается в правовой помощи, необходимо зарегистрироваться, выбрать специалиста, записаться на удобное время и дождаться подтверждения консультации. Юриста можно выбрать по необходимой компетенции и опыту. Также в профиле каждого специалиста есть рейтинг с отзывами.
"Такая помощь не привязана к локации, и ею могут воспользоваться люди даже в труднодоступных районах. Кроме того, отзывы и рейтинг на платформе позволяют усилить контроль за качеством правовой помощи", – пояснил менеджер программы DRC по правовой помощи Айзек Робинсон.
Платформа позволяет пострадавшим от войны людям в Украине:
"Горячие линии" юридической поддержки Датского совета по вопросам беженцев остаются активными. За юридической помощью от DRC по телефону граждане могут обращаться по номерам: 0 800 33 19 13 (бесплатно по Украине), +38 044 333 42 95 – для обращений в том числе из-за границы (бесплатно действует функция обратного звонка).
Напомним, мы писали, как пострадавшим от войны в Украине получить помощь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.