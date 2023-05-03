Гроші та ремонт. Як постраждалим від війни в Україні отримати допомогу

Данська рада у справах біженців реалізує програми допомоги людям, які постраждали від боєприпасів вибухової дії та з підтримки переселенців.

Як отримати фінансову підтримку, допомогу в лікуванні та в ремонті житла, TRAVEL РБК-Україна розповіла керівниця програм Представництва Данської ради у справах біженців в Україні (DRC) Катріна Закаревскі.

Матеріальна допомога постраждалим від війни: хто може отримати

Оскільки забруднення вибухонебезпечними предметами в Україні наразі є одним із найбільших у світі, Данська рада у справах біженців (DRC) реалізує низку програм, які орієнтовані на допомогу постраждалим від боєприпасів вибухової дії, повідомили в організації.

Такі програми мають різні джерела фінансування, критерії відбору учасників можуть відрізнятись, але всі вони спрямовані на допомогу цивільним.

"Програма підтримки постраждалих від вибухонебезпечних предметів реалізується завдяки фінансуванню від Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги, а також Міністерств закордонних справ Фінляндії і Нідерландів. В рамках цих проєктів DRC вже надала підтримку понад 120 постраждалим. DRC, приміром, допомагали придбати необхідні для операцій матеріали чи покривали витрати на реабілітацію", – розповіла Катріна Закаревскі.

Подаватись на такі програми допомоги можуть постраждалі з усієї території, що підконтрольна уряду України. DRC надає допомогу цивільним особам незалежно від статі та віку, якщо вони постраждали від будь-яких видів вибухонебезпечних предметів (таких як боєприпаси, що не розірвались, або покинуті вибухонебезпечні предмети), або ж отримали травми внаслідок обстрілів.

Фото: Постраждалий від вибухівки на Чернігівщині, якому оплатили протез суглоба (facebook.com/DRCinUA)

"Допомога надається на основі комплексної оцінки ситуації, в якій опинилась людина та наявних вразливостей. Наприклад, перевагу на отримання підтримки мають багатодітні сім’ї, сироти, або ж якщо сім’я втратила основне джерело доходу через інцидент з вибухонебезпечним предметом; у постраждалого є фізична/психологічна інвалідність", – пояснила фахівець.

Наразі прийом заявок наразі призупинений. Про поновлення організація повідомить на сторінці DRC.

Переселенці можуть отримати гроші та речі

Також організація надає фінансову підтримку, гігієнічні набори, ковдри внутрішньо переміщеним особам і постраждалим від війни.

"Реєстрація на таку допомогу проводиться безпосередньо фахівцями DRC у громадах, де ми працюємо, а також у колективних центрах для ВПО. Якщо у центру є потреба у такій підтримці, вони можуть звернутися до DRC за електронною поштою: drc.ukraine@drc.ngo", – наголосила Катріна Закаревскі.

Фото: Речі для переселенців (facebook.com/DRCinUA)

Де допомагають із відновлення постраждалого від обстрілів житла

Однією із програм допомоги мешканцям регіонів, які постраждали від воєнних дій, є допомога з ремонтом житла.

"DRC надає допомогу з ремонтом у Чернігові і Чернігівській області тим, чиє житло постраждало від обстрілів. Про відновлення прийому заявок на таку програму повідомимо на фейсбук-сторінці DRC", – зазначають в організації.

Також планується розширювати програму щодо відновлення постраждалого житла на інші регіони. Зокрема, в Данській раді у справах біженців хочуть запустити її у Харківській і Миколаївській областях. Ці плани залежать від фінансування – DRC потрібна підтримка донорів, щоб втілити їх у життя.

Нагадаємо, ми писали, що мешканцям громади на Київщині виплатять допомогу від DRC.

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