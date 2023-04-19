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Постійне житло. На заході України готують квартири для переселенців

Фото: Майбутнє житло для переселенців (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Для родин переселенців на заході України збудують нове житло. Багатоквартирний будинок зведуть у Нововолинську за кошти ЄС.

На будівництво соціального житла місто отримало 7,1 млн євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Нововолинської міськради.

Багатоповерховий будинок зведуть в межах проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб". Влада вже виділила ділянку в одному з мікрорайонів.

Окрім багатоквартирного будинку за кошти інвесторів там з'явиться сучасний спортивний майданчик.

Також квартири для переселенців збудують в іншому регіоні на заході – на Буковині. В місті Хотин у співпраці з Міжнародною організацією з міграцї (МОМ) готують постійне житло для людей, які переїхали до Чернівецької області.

Для цього будівлю колишнього центру переливання крові перебудують у житловий будинок на 32 квартири. Поряд облаштують паркінг, дитячий майданчик та зону відпочинку.

Фото: Будівлю в Хотині перетворять на багатоквартирний будинок (facebook.com/CVoda)

Наразі в області визначили ділянки, на яких можливе нове будівництво, а також будівлі, які можливо відремонтувати за кошти донорів.

Нагадаємо, ми писали, що ще одне модульне містечко відкрили на заході України.

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