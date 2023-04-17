Житло для 200 людей. Ще одне модульне містечко відкрили на заході України

У Чернівцях днями відкрили модульне містечко, яке може розмістити понад 200 людей. 61 переселенець вже заселився в тимчасове житло.

На будівництво містечка ЄС і німецький уряд виділили грант до 3 млн євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОВА.

У Чернівцях з'явилося модульне містечко на 9 блоків – один адміністративний, решта – житлові. Загалом комплекс розрахований на 225 людей. Загальна площа території містечка – 5,9 га.

Дві третини модульних блоків передбачені для проживання сімей, інші – індивідуальні. На території облаштований дитмайданчик і альтанки.

У будиночках є побутові зони – кухні, зони відпочинку, душові кабіни, вбиральні.

Фото: Територію облаштували для відпочинку дітей (bukoda.gov.ua)

Тимчасове житло першочергово отримали переселенці вразливих категорій, y. Це багатодітні родини, люди з інвалідністю та жінки, чиї чоловіки служать у ЗСУ.

Мешканцям модульного містечка потрібно буде платити понад 1000 грн з родини на місяць за користування приміщеннями, повідомляє evacuation.city. Комунальні послуги оплачуватимуть з бюджету міста.

Нагадаємо, ми писали, що для переселенців в Україні збудують нове житло.

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