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Постоянное жилье. На западе Украины готовят квартиры для переселенцев

Фото: Будущее жилье для переселенцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Для семей переселенцев на западе Украины построят новое жилье. Многоквартирный дом построят в Нововолынске на средства ЕС.

На строительство социального жилья город получил 7,1 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Нововолынского горсовета.

Многоэтажный дом построят в рамках проекта "Жилье для внутренне перемещенных лиц". Власти уже выделили участок в одном из микрорайонов.

Кроме многоквартирного дома за счет инвесторов там появится современная спортивная площадка.

Также квартиры для переселенцев построят в другом регионе на западе – на Буковине. В городе Хотин в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) готовят постоянное жилье для людей, переехавших в Черновицкую область.

Для этого здание бывшего центра переливания крови перестроят в жилой дом на 32 квартиры. Рядом обустроят паркинг, детскую площадку и зону отдыха.

Фото: Здание в Хотине превратят в многоквартирный дом (facebook.com/CVoda)

Сейчас в области определили участки, на которых возможно новое строительство, а также здания, которые можно отремонтировать на средства доноров.

Напомним, мы писали, что еще один модульный городок открыли на западе Украины.

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