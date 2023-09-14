На популярному курорті Єгипту акула напала на туристку: що відомо

У Єгипті активізувалися акули, які нападають на туристів біля узбережжя Червоного моря. У Дахабі від зубів хижака постраждала людина.

Влада закрила один із пляжів курорту та розпочала розслідування, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thenationalnews.com.

На відомому серед дайверів курорті Дахаб, що за 90 км від Шарм-ель-Шейху, 13 вересня акула напала на єгиптянку. Жінку із серйозною травмою руки госпіталізували.

Очевидці розповіли, що дівчина із хлопцем плавали біля окремого пляжу. Внаслідок нападу акули дівчина нібито втратила руку. Її дістали з води без свідомості та доправили до лікарні. Після цього акулу намагалися вполювати з гарпунами з катерів.

У зв'язку із інцидентом влада закрила один із пляжів на курорті та розпочала розслідування причин нападу.

У червні представник Міністерства навколишнього середовища заявив, що у Червоному морі мешкають 19 видів акул, всі з яких можуть нападати на людей. Міністерство придбало 60 приладів стеження, які будуть кріпити до акул поблизу курортів, щоб експерти могли відстежувати їх поведінку хижаків та визначати, що спонукає їх нападати.

У середині серпня поблизу берега в Дахабі дайвери зняли на відео двометрову акулу. Тоді влада закривала пляжі для перевірки.

8 червня 2023 року у Хургаді на 23-річного росіянина напала тигрова акула. Інцидент стався на найпопулярнішому пляжі Dream Beach на очах інших туристів, але ніхто не встиг допомогти постраждалому.

На початку липня 2022 року пляжі Червоного моря закривали через загибель двох європейських туристок на курорті Хургада. 2020 року в Хургаді акула покусала українських туристів – матір та 12-річного сина. Хлопчику довелося ампутувати частину руки.

У середині серпня акула також налякала туристів в Іспанії – на пляжі в Оліві у провінції Валенсія.

Тим часом, українцям назвали помилки на відпочинку у Єгипті. Зокрема, не можна годувати риб, щоб не приваблювати до берега акул.