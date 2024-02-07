Популярный лоукостер отменяет более 25 маршрутов из Польши: детали

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут в расписание полетов в летнем сезоне навигации.

В каких аэропортах будут отменены рейсы и какие маршруты будут больше недоступны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Наибольшее сокращение рейсов будет касаться пассажиров аэропортов во Вроцлаве, Катовице и Кракове. Основная причина отмены маршрутов – обнаруженные неисправности в двигателях, установленных на самолетах Airbus A320neo и A321neo, которые эксплуатирует Wizz Air. Авиалайнеры теперь ждут дополнительных проверок.

В связи с этим начиная с апреля и весь летний сезон Wizz Air не будет летать:

из Вроцлава в такие города: Кефлавик, Кутаиси, Валенсия, Дубровник, Бургас, Родос, Дортмунд, Бирмингем;

в такие города: Кефлавик, Кутаиси, Валенсия, Дубровник, Бургас, Родос, Дортмунд, Бирмингем; из Катовице в Берген, Осло-Торп, Акабу, Брюссель-Шарлеруа, Кастельон, Ибицу;

в Берген, Осло-Торп, Акабу, Брюссель-Шарлеруа, Кастельон, Ибицу; из Кракова лоукостер не будет летать в города: Кефлавик, Кутаиси, Стокгольм, Валенсия, Катания, Бургас, Бирмингем, Лидс;

лоукостер не будет летать в города: Кефлавик, Кутаиси, Стокгольм, Валенсия, Катания, Бургас, Бирмингем, Лидс; из Варшавы Wizz Air не будет выполнять рейсы в города: Бирмингем, Марракеш, Агадир.

Wizz Air не будет выполнять рейсы в города: Бирмингем, Марракеш, Агадир. из Гданьска – в Кутаиси.

Также часть рейсов Wizz Air из Польши запланирована в новом расписании гораздо позже обычных дат. В частности, полететь по отдельным направлениям можно будет не с апреля, а с июня 2024 года.

Напомним, мы писали, что венгерский лоукостер расширяет свои маршруты и в 2024 году пассажирам станут доступны еще 4 новых рейса.

Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы в популярную локацию Италии. В частности, и из Польши.