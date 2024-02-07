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Популярный лоукостер отменяет более 25 маршрутов из Польши: детали

Среда 07 февраля 2024 14:34
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Популярный лоукостер отменяет более 25 маршрутов из Польши: детали Фото: Пассажиры авиакомпании Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут в расписание полетов в летнем сезоне навигации.

В каких аэропортах будут отменены рейсы и какие маршруты будут больше недоступны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Наибольшее сокращение рейсов будет касаться пассажиров аэропортов во Вроцлаве, Катовице и Кракове. Основная причина отмены маршрутов – обнаруженные неисправности в двигателях, установленных на самолетах Airbus A320neo и A321neo, которые эксплуатирует Wizz Air. Авиалайнеры теперь ждут дополнительных проверок.

В связи с этим начиная с апреля и весь летний сезон Wizz Air не будет летать:

  • из Вроцлава в такие города: Кефлавик, Кутаиси, Валенсия, Дубровник, Бургас, Родос, Дортмунд, Бирмингем;
  • из Катовице в Берген, Осло-Торп, Акабу, Брюссель-Шарлеруа, Кастельон, Ибицу;
  • из Кракова лоукостер не будет летать в города: Кефлавик, Кутаиси, Стокгольм, Валенсия, Катания, Бургас, Бирмингем, Лидс;
  • из Варшавы Wizz Air не будет выполнять рейсы в города: Бирмингем, Марракеш, Агадир.
  • из Гданьска – в Кутаиси.

Также часть рейсов Wizz Air из Польши запланирована в новом расписании гораздо позже обычных дат. В частности, полететь по отдельным направлениям можно будет не с апреля, а с июня 2024 года.

Напомним, мы писали, что венгерский лоукостер расширяет свои маршруты и в 2024 году пассажирам станут доступны еще 4 новых рейса.

Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы в популярную локацию Италии. В частности, и из Польши.

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