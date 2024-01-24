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У популярній країні арештували групу росіян: у чому їх звинувачують

Середа 24 січня 2024 15:42
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У популярній країні арештували групу росіян: у чому їх звинувачують Фото: Російські туристи в Таїланді (ілюстративне gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На острові Пхукет у Таїланді днями арештували групу з 5 росіян. Їх затримали за незаконні азартні ігри.

Про порушників поліцію повідомив місцевий житель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Phuket Express.

У понеділок поліція провела рейд на віллу в районі Равай на острові Пхукет. Там виявили п'ятьох росіян за грою у покер та азартними іграми.

У Таїланді діють одні з найсуворіших у світі законів проти азартних ігор. У порушників вилучили два набори покерних карт, 88 валютних фішок і кальян, який також заборонений в Таїланді. Росіяни зізналися поліції, що грали в азартні ігри з валютними фішками для обміну на криптовалюту.

Туристів доставили до поліцейського відділку, де їм пред'явили звинувачення в незаконній грі в азартні ігри. А одному з них висунули додаткове звинувачення у забороненому ввозі незаконного товару – кальяну.

Інциденти з росіянами у Таїланді трапляються регулярно. Їх нерідко підозрюють у незаконній роботі гідами, але це складно довести. Також російських туристів затримують за поведінку – наприклад, у грудні 2023 року арештували росіянина, який ходив вулицями з мечем.

Нагадаємо, ми писали, туристи з РФ стикаються з відмовами у в'їзді до Ізраїлю. Це пояснюється запобіганням нелегальній міграції.

Також ми розповідали, що на Балі почали вживати жорстких заходів проти росіян. Туристів звинувачують в незаконній роботі.

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Таїланд туристи росіяни
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