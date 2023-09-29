Популярне місто встановлює найвищий туристичний збір у Європі: яка буде плата

Міста по всій Європи борються з масовим туризмом після пандемії та запроваджують податки на відвідування. Найвищий туристичний збір у 2024 році буде в Амстердамі.

Туристам доведеться доплачувати за проживання у готелях 12,5% вартості на добу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Додаткові збори з туристів можуть означати збільшення вартості відпустки на сотні доларів. У 2024 році Венеція , Валенсія та Ісландія планують брати плату з туристів за відвідування.

Найвищий туристичний податок планується у столиці Нідерландів Амстердамі. Міська рада прийняла бюджет на 2024 рік, в якому закладений новий туристичний збір.

Передбачено, що плата з гостей, які зупиняються у готелях, зросте на 12,5%. Якщо туристи платять за проживання в середньому 175 євро за людину, додатковий туристичний збір зросте з 15,25 євро до 21,8 євро з людини за ніч.

Також планується підвищення податку на пасажирів круїзних суден. Тим, хто прибуває круїзним лайнером, у 2024 році доведеться платити 11 євро замість 8 євро.

Фото: Круїзний лайнер в Амстердамі (pixabay.com)

Одноденні мандрівники наразі не повинні платити плату за в'їзд, але місцева влада також розглядає можливість запровадження туристичного податку для такого типу відвідувачів у майбутньому.

Більші збори з туристів направлятимуть на різні субсидії та програми для мешканців міста. Для них обіцяють не підвищувати платежі.

"Зросте туристичний збір: таким чином гості сприятимуть виконанню основних завдань міста. Це дозволяє нам боротися з наслідками надмірного туризму та докладати додаткових зусиль для підтримки чистоти вулиць та вирішення гострих проблем у мікрорайонах", – заявили чиновники.

Нагадаємо, ми розповідали, що одне з найкрасивіших міст Європи запроваджує плату для туристів. З весни 2024 року гості платитимуть 5 євро за відвідування історичного центру.

Також ми наводили повний перелік країн, які беруть із туристів додаткові гроші за відвідування у 2023 році.