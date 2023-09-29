Популярный город устанавливает самый высокий туристический сбор в Европе: какая будет плата

Города по всей Европе борются с массовым туризмом после пандемии и вводят налоги на посещение. Самый высокий туристический сбор в 2024 году будет в Амстердаме.

Туристам придется доплачивать за проживание в отелях 12,5% стоимости в сутки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Дополнительные сборы с туристов могут означать увеличение стоимости отпуска на сотни долларов. В 2024 году Венеция, Валенсия и Исландия планируют взимать плату с туристов за посещение.

Самый высокий туристический налог планируется в столице Нидерландов в Амстердаме. Городской совет принял бюджет на 2024 год, в котором заложен новый уристический сбор.

Предполагается, что плата с гостей, останавливающихся в гостиницах, вырастет на 12,5%. Если туристы платят за проживание в среднем 175 евро за человека, дополнительный туристический сбор вырастет с 15,25 евро до 21,8 евро с человека за ночь.

Также планируется повышение налога на пассажиров круизных судов. Прибывающим на круизных лайнерах в 2024 году придется платить 11 евро вместо 8 евро.

Фото: Круизный лайнер в Амстердаме (pixabay.com)

Однодневные путешественники пока не должны платить плату за въезд, но местные власти также рассматривают возможность введения туристического налога для такого типа посетителей в будущем.

Большие сборы с туристов будут направляться на различные субсидии и программы для жителей города. Для них обещают не увеличивать платежи.

"Увеличится туристический сбор: таким образом гости будут способствовать выполнению основных задач города. Это позволяет нам бороться с последствиями чрезмерного туризма и прилагать дополнительные усилия для поддержания чистоты улиц и решения острых проблем в микрорайонах", –заявили чиновники.

Напомним, мы рассказывали, что один из самых красивых городов Европы вводит плату для туристов. С весны 2024 гости будут платить 5 евро за посещение исторического центра.

Также мы приводили полный список стран, которые берут с туристов дополнительные деньги за посещение в 2023 году.