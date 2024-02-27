ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Популярна туристична країна скасовує візи тисячам росіян: причини

Вівторок 27 лютого 2024 13:30
UA EN RU
Популярна туристична країна скасовує візи тисячам росіян: причини Фото: Туристи на Шрі-Ланці (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тисячам російських туристів на Шрі-Ланці повідомили про те, що вони мають виїхати упродовж 14 днів. Відповідний документ опублікував Департамент імміграції та еміграції.

Таке рішення стосується тих туристів, які перебувають у Шрі-Ланці довгий час, щоб уникнути війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.co.uk та dailymirror.lk.

Департамент імміграції Шрі-Ланки оприлюднив листа до секретаря Міністерства туризму з проханням повідомити довгострокових російських та українських туристів, які проживають на Шрі-Ланці, що вони мають виїхати до 7 березня.

У циркулярі зазначено, що українцям і росіянам, які постраждали від припинення польотів до їхніх країн після початку війни, дозволено залишатися на Шрі-Ланці з 28 лютого 2022 року без штрафів за прострочені туристичні візи.

Урядові джерела повідомили Daily Mirror, що з 28 лютого 2022 року візи продовжили 11 463 росіянам і 3 993 українцям.

Тим часом офіс президента Шрі-Ланки наказав провести розслідування щодо циркуляру і заявив, що уряд офіційно не приймав рішення скасовувати візи туристам.

Міністр туризму Харін Фернандо повідомляв, що відомство отримує скарги на деяких російських туристів, які ведуть незаконний бізнес у південній частині країни. За його словами, влада провела рейди після обговорень з Департаментом імміграції.

Популярна туристична країна скасовує візи тисячам росіян: причини

Фото: На Шрі-Ланці продовжили візи понад 11 тисяч російських туристів (gettyimages.com)

Зокрема, у районах Велігама та Аругам-Бей зросла кількість російських закладів, які допускали лише "білошкірих" громадян із суворою забороною для місцевих. Деякі з бізнесів включали роботу барів і ресторанів, оренду скутерів і заняття водними видами спорту. Податки за таку діяльність на Шрі-Ланці росіяни не сплачували.

Нагадаємо, ми писали, що у Таїланді арештували групу росіян. Їх застали за забороненими у країні азартними іграми.

Також ми розповідали, що на Балі почали вживати жорстких заходів проти росіян. Туристів звинувачують в незаконній роботі.

Читайте РБК-Україна в Google News
туристи Візовий режим Шри-Ланка Росіяни
Відпочинок в Україні
Точки зору
Роман Маленков
Волинський Єрусалим. Місто-легенда, яке варто відвідати під час подорожі Україною
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Олексій Войцеховський
Ціни знизилися. Скільки коштує відпочинок у Карпатах у кінці лютого
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олег Васильєв
Україна приєднується до транс'європейської транспортної мережі: що це означає
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Всі точки зору