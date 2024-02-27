Популярна туристична країна скасовує візи тисячам росіян: причини

Тисячам російських туристів на Шрі-Ланці повідомили про те, що вони мають виїхати упродовж 14 днів. Відповідний документ опублікував Департамент імміграції та еміграції.

Таке рішення стосується тих туристів, які перебувають у Шрі-Ланці довгий час, щоб уникнути війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.co.uk та dailymirror.lk.

Департамент імміграції Шрі-Ланки оприлюднив листа до секретаря Міністерства туризму з проханням повідомити довгострокових російських та українських туристів, які проживають на Шрі-Ланці, що вони мають виїхати до 7 березня.

У циркулярі зазначено, що українцям і росіянам, які постраждали від припинення польотів до їхніх країн після початку війни, дозволено залишатися на Шрі-Ланці з 28 лютого 2022 року без штрафів за прострочені туристичні візи.

Урядові джерела повідомили Daily Mirror, що з 28 лютого 2022 року візи продовжили 11 463 росіянам і 3 993 українцям.

Тим часом офіс президента Шрі-Ланки наказав провести розслідування щодо циркуляру і заявив, що уряд офіційно не приймав рішення скасовувати візи туристам.

Міністр туризму Харін Фернандо повідомляв, що відомство отримує скарги на деяких російських туристів, які ведуть незаконний бізнес у південній частині країни. За його словами, влада провела рейди після обговорень з Департаментом імміграції.

Фото: На Шрі-Ланці продовжили візи понад 11 тисяч російських туристів (gettyimages.com)

Зокрема, у районах Велігама та Аругам-Бей зросла кількість російських закладів, які допускали лише "білошкірих" громадян із суворою забороною для місцевих. Деякі з бізнесів включали роботу барів і ресторанів, оренду скутерів і заняття водними видами спорту. Податки за таку діяльність на Шрі-Ланці росіяни не сплачували.

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