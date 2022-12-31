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Санкції – не перешкода. Названо країну, куди все ще масово їдуть російські туристи

Фото: Туристи на вулицях Стамбула (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У 2022 році Туреччину відвідали близько 5,3 мільйона росіян. Таким чином країна очолила список напрямків, де від початку вторгнення РФ в Україну побувало найбільше туристів з країни-окупанта.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.

Туреччина виявилася найпопулярнішим напрямком для російських туристів у 2022 році, набагато випередивши будь-яку іншу країну.

У Асоціації туроператорів Росії озвучили цифри, згідно якимх Туреччину цього року відвідало близько 5,3 мільйона росіян. Далі в списку йшли ОАЕ зі значно нижчою цифрою у 1 мільйон. Також від 850 000 до 900 000 росіян цього року побували в Єгипті, а близько 410 000 вирушили в Таїланд.

При цьому значно менший попит на тури на Мальдіви та Шрі-Ланку.

Відзначимо, всі ці країни не вводили ніяких обмежень на поїздки росіян через війну в Україні. У 2022 році Туреччина навіть створила окрему авіакомпанію, щоб возити росіян на місцеві курорти. Таїланд та інші екзотичні країни заявляють про активний розвиток польотних програм для російських компаній.

Тим часом російські авіакомпанії скасовують польотні програми до Єгипту, заплановані на зимовий сезон. Перевізникам тепер не можна літати через Йорданію та сусідні країни. Про повну зупинку рейсів до Єгипту повідомили iFly та інші авіакомпанії.

Також через санкції цивільні літаки в РФ ламаються та роблять аварійні посадки.

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