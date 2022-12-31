Санкции – не помеха. Названа страна, куда все еще массово едут российские туристы

В 2022 году Турцию посетили около 5,3 миллиона россиян. Таким образом, страна возглавила список направлений, где с начала вторжения РФ в Украину побывало больше всего туристов из страны-оккупанта.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

Турция оказалась самым популярным направлением для российских туристов в 2022 году, намного опередив любую другую страну.

В Ассоциации туроператоров России озвучили цифры, согласно которым Турцию в этом году посетило около 5,3 миллионов россиян. Далее в списке следовали ОАЭ со значительно более низкой цифрой в 1 миллион. Также от 850 000 до 900 000 россиян в этом году побывали в Египте, а около 410 000 отправились в Таиланд.

При этом значительно меньше спрос на туры на Мальдивы и Шри-Ланку.

Отметим, все эти страны не вводили никаких ограничений на поездки россиян из-за войны в Украине. В 2022 году Турция даже создала отдельную авиакомпанию, чтобы возить россиян на местные курорты. Таиланд и другие экзотические страны заявляют об активном развитии полетных программ для российских компаний.

Тем временем российские авиакомпании упраздняют полетные программы в Египет, запланированные на зимний сезон. Перевозчикам теперь нельзя летать через Иорданию и соседние страны. О полной остановке рейсов в Египет сообщили iFly и другие авиакомпании.

Также из-за санкций гражданские самолеты в РФ ломаются и совершают аварийные посадки.