Попри воєнну ситуацію. Які авіакомпанії продовжують польоти до Ізраїлю

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві продовжує роботу, незважаючи на військову ситуацію в країні. Рейси виконують усі ізраїльські та деякі міжнародні авіакомпанії.

Які авіаперевізники продовжують пасажирські перевезення з Ізраїлю, РБК-Україна повідомляє з посиланням на профільне видання avianews.com.

Польоти продовжують виконувати три ізраїльські авіакомпанії El Al, Arkia, Israir. El Al здійснює основні перевезення – авіакомпанія возить пасажирів також іноземних компаній.

"Це важкі часи для Ізраїлю, і ми в El Al повністю віддані підтримці та збереженню повітряного коридору, що веде до нашої країни", – зазначили в компанії.

Також до Ізраїлю продовжили польоти кілька великих міжнародних авіаперевізників:

Emirates і flydubai, що літають з Дубают(ОАЕ);

Ethiopian Airlines з Аддіс-Абеби (Ефіопія);

S7 Airlines із Москви.

На 11 жовтня до Тель-Авіву були рейси у розкладі невеликих авіакомпаній Air Seychelles, Tus Airways (Кіпр), Bluebird Airways (Греція), Red Wings (Росія), Georgian Airways (Грузія), HiSky (Молдова) та TAROM (Румунія).

Найбільша авіакомпанія Туреччини Turkish Airlines ухвалила рішення призупинити польоти до Тель-Авіва з 11 жовтня до подальшого повідомлення.

Зазначається, що більшість авіакомпаній вже опублікували умови обміну або повернення квитків на рейси до Ізраїлю, які були заплановані на найближчий тиждень.

Якщо пасажир хоче перенести квиток на іншу дату або повернути квиток, це можна зробити без штрафів. Для цього необхідно звернутися за місцем придбання квитків, авторизуватися на сайті авіакомпанії або зателефонувати до кол-центру. В останньому випадку час очікування може тривати довше через значне збільшення кількості дзвінків.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Знайти роботу за кордоном вдалося SkyUp, "Роза Вітрів" та Skyline Express.

Також ми повідомляли, що українська авіакомпанія хоче розпочати польоти з Ужгорода. Цей аеродром розташований впритул до кордону зі Словаччиною, тому після зльоту літак одразу б потрапляв у повітряний простір країни-члена НАТО.

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