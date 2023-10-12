Несмотря на военную ситуацию. Какие авиакомпании продолжают полеты в Израиль

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работу, несмотря на военную ситуацию в стране. Рейсы выполняют все израильские и некоторые международные авиакомпании.

Какие авиаперевозчики продолжают пассажирские перевозки из Израиля, РБК-Украина сообщает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Полеты продолжают выполнять три израильские авиакомпании El Al, Arkia, Israir. El Al совершает основные перевозки – авиакомпания возит пассажиров также и иностранных компаний.

"Это трудные времена для Израиля, и мы в El Al полностью привержены поддержанию и сохранению воздушного коридора, ведущего в нашу страну", – отметили в компании.

Также в Израиль продолжили полеты несколько крупных международных авиаперевозчиков:

Emirates и flydubai, летающие из Дубая (ОАЭ);

Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы (Эфиопия);

S7 Airlines из Москвы.

На 11 октября в Тель-Авив были рейсы в расписании небольших авиакомпаний Air Seychelles, Tus Airways (Кипр), Bluebird Airways (Греция), Red Wings (Россия), Georgian Airways (Грузия), HiSky (Молдова) и TAROM (Румыния).

Крупнейшая авиакомпания Турции Turkish Airlines приняла решение приостановить полеты в Тель-Авив с 11 октября до дальнейшего уведомления.

Отмечается, что большая часть авиакомпаний уже опубликовали условия обмена или возврата билетов на рейсы в Израиль, которые были запланированы на ближайшую неделю.

Если пассажир хочет перенести билет на другую дату или сдать билет, это можно сделать без штрафов. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения билетов, авторизоваться на сайте авиакомпании или позвонить в колл-центр. В последнем случае время ожидания может занять длительное время из-за значительного увеличения числа звонков.

Напомним, ранее мы писали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Найти работу за рубежом удалось SkyUp, "Роза Ветров" и Skyline Express.

Также мы сообщали, что украинская авиакомпания хочет начать полеты из Ужгорода. Этот аэродром расположен вплотную к границе со Словакией, поэтому после взлета самолет сразу попадал бы в воздушное пространство страны-члена НАТО.

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