Попри обмеження ЄС. Німеччина видала росіянам десятки тисяч національних віз

Із лютого 2022 року Німеччина видала громадянам Росії майже 32 тисячі національних віз. Також – 51 тисячу шенгенських віз.

Таку кількість дозволів на в'їзд росіян Німеччина yfдала попри міркування безпеки та обмеження деяких країн ЄС, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Німеччина застосовує менш суворі правила щодо видачі віз і посвідок на проживання громадянам Росії. Стало відомо, що із лютого 2022 року німецькі консульства видали росіянам майже 32 тисячі національних віз.

Їх отримували переважно громадяни Росії, які потрапили на територію Німеччини за шенгенською візою, яка діє упродовж 90 днів. Після закінчення цього періоду росіяни зверталися за національною візою, яка дозволяє їм залишатися в країні на довший час та влаштовуватися на роботу.

Кількість звичайних шенгенських віз, виданих громадянам РФ з лютого 2022 року, майже вдвічі перевищує кількість національних віз. Таких консульства видали 51 тисячу. На підставі шенгенської візи росіяни можуть в'їжджати в Німеччину, а також у всі інші країни, що входять до Шенгенської зони.

Оскільки шенгенські візи діють протягом короткого періоду часу, вважається, що росіяни, які не подали документи на національну візу, вже повернулися в Росію.

Німеччина у 2022 році також видавала гуманітарні візи росіянам – здебільшого журналістам, правозахисникам і людям, які публічно виступали проти агресії проти України. Усього росіяни отримали 1665 гуманітарних віз.

Росіянам також видали велику кількість віз в інших країнах Шенгенської угоди. Наприклад, на три країни ЄС припало 60% усіх віз, виданих громадянам Росії – це Фінляндія (105 323 візи), Іспанія (154 450 віз) та Італія (103 099 віз).

Інші країни також надали значну кількість віз росіянам минулого року: Греція (61 840), Франція (55 285), Німеччина (38 809) та Угорщина (25 081).

Офіційні дані показують, що рівень відмов громадянам Росії становив 10,2%.

Нагадаємо, ми писали, що в Естонії вирішують, як посилити обмеження на в'їзд росіян.

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