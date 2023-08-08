Несмотря на ограничения ЕС. Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз

С февраля 2022 года Германия выдала гражданам России почти 32 тысячи национальных виз. Также – 51 тысячу шенгенских виз.

Такое количество разрешений на въезд россиян Германия предоставила, несмотря на соображения безопасности и ограничения некоторых стран ЕС, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Германия применяет менее строгие правила по выдаче виз и вида на жительство гражданам России. Стало известно, что с февраля 2022 года немецкие консульства выдали россиянам около 32 тысяч национальных виз.

Их получали преимущественно граждане России, попавшие на территорию Германии по шенгенской визе, действующей на протяжении 90 дней. После окончания этого периода россияне обращались за национальной визой, позволяющей им оставаться в стране на более долгое время и устраиваться на работу.

Число обычных шенгенских виз, выданных гражданам РФ с февраля 2022 года, почти вдвое превышает количество национальных виз. Таких консульства выдали 51 тысячу. На основании шенгенской визы россияне могут въезжать в Германию, а также во все остальные страны, входящие в Шенгенскую зону.

Поскольку шенгенские визы действуют в течение короткого периода времени, считается, что россияне, не подавшие документы на национальную визу, уже вернулись в Россию.

Германия в 2022 году также выдавала гуманитарные визы россиянам – в основном журналистам, правозащитникам и людям, публично выступавшим против агрессии против Украины. Всего россияне получили 1665 гуманитарных виз.

Россиянам также выдали большое количество виз в других странах Шенгенского соглашения. К примеру, на три страны ЕС пришлось 60% всех виз, выданных гражданам России – это Финляндия (105 323 визы), Испания (154 450 виз) и Италия (103 099 виз).

Другие страны также предоставили значительное количество виз россиянам в прошлом году: Греция (61840), Франция (55285), Германия (38809) и Венгрия (25081).

Официальные данные показывают, что уровень отказов для граждан России составил 10,2%.

Напомним, мы писали, что в Эстонии решают, как усилить ограничения на въезд россиян.

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