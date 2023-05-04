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Всупереч війні. Туреччина та Росія домовилися про розширення польотів

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Четвер 04 травня 2023 11:41
Всупереч війні. Туреччина та Росія домовилися про розширення польотів Фото: Аеропорт Стамбула (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Всупереч війні, що триває в Україні, Туреччина планує залучити великий потік туристів із РФ цього літа. З цією метою турецькі перевізники готові виконувати по 400 рейсів на тиждень.

29 квітня представники Росії та Туреччини домовилися збільшити частоту рейсів між країнами до понад 1300 на тиждень, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на traveltomorrow.com.

У Туреччині сподіваються, що турпотік із Росії цього року досягне 7 млн осіб у порівнянні з 5,5 млн у 2022 році. З цією метою заплановано більше рейсів між країнами.

У Ростуризмі повідомили, що протягом літа з Росії до Туреччини виконуватиметься 171 щоденний рейс. За тиждень між країнами заплановано 1150-1200 польотів, з них 750 – на крилах російських авіакомпаній та 400 – турецьких перевізників.

Влітку 2022 року авіакомпанії обох країн здійснювали 750-850 рейсів на тиждень.

Зазначається, що тепер Turkish airlines регулярно літатимуть до Казані, Єкатеринбурга і Саратова, оскільки аеропорти на півдні Росії закриті.

Із Москви до Стамбула і Анталії перевізник літатиме 21 раз, з Петербурга в ці міста – 14 разів на тиждень.

Через західні санкції росіяни не можуть літати безпосередньо до європейських міст, тому Стамбул і Белград є єдиними двома доступними маршрутами. Це вже призвело до різкого зростання цін на квитки. Щоб поїхати до Європи, багатьом росіянам доводиться їхати поїздом чи автобусом до Фінляндії чи країн Балтії, звідки вони літають до інших країн.

Всупереч війні. Туреччина та Росія домовилися про розширення польотівФото: Узбережжя Анталії (pixabay.com)

Раніше представники турецького туристичного бізнесу прогнозували, що цього сезону країну відвідають лише 3 млн росіян. Одна з причин – санкції проти російської авіації. Друга – подорожчання турецьких готелів та ослаблення рубля.

Нагадаємо, ми писали, що в Туреччині прогнозують удвічі менше туристів із Росії.

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