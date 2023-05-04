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Вопреки войне. Турция и Россия договорились о расширении полетов

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Четверг 04 мая 2023 11:41
Вопреки войне. Турция и Россия договорились о расширении полетов Фото: Аэропорт Стамбула (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Вопреки продолжающейся в Украине войне Турция планирует привлечь большой поток туристов из РФ этим летом. С этой целью турецкие перевозчики готовы выполнять по 400 рейсов в неделю.

29 апреля представители России и Турции договорились увеличить частоту рейсов между странами до более 1300 в неделю, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на traveltomorrow.com.

В Турции надеются, что турпоток из России в этом году достигнет 7 млн человек по сравнению с 5,5 млн в 2022 году. С этой целью запланировано больше рейсов между странами.

В Ростуризме сообщили, что в течение лета из России в Турцию будет выполняться 171 ежедневный рейс. В неделю между странами запланировано 1150-1200 полетов, из них 750 – на крыльях российских авиакомпаний и 400 – турецких перевозчиков.

Летом 2022 года авиакомпании обеих стран совершали 750-850 рейсов в неделю.

Отмечается, что теперь Turkish airlines будут более регулярно летать в Казань, Екатеринбург и Саратов, поскольку аэропорты на юге России закрыты.

Из Москвы в Стамбул и Анталию перевозчик будет летать 21 раз, из Петербурга в эти города – 14 раз в неделю.

Из-за западных санкций россияне не могут летать напрямую в европейские города, поэтому Стамбул и Белград являются единственными двумя доступными маршрутами. Это уже привело к резкому росту цен на билеты. Чтобы поехать в Европу, многим россиянам приходится ехать поездом или автобусом в Финляндию или страны Балтии, откуда они летают в другие страны.

Вопреки войне. Турция и Россия договорились о расширении полетовФото: Побережье Анталии (pixabay.com)

Ранее представители турецкого туристического бизнеса прогнозировали, что в этом сезоне страну посетят всего 3 млн россиян. Одна из причин – санкции против российской авиации. Вторая - подорожание турецких отелей и ослабление рубля.

Напомним, мы писали, что в Турции прогнозируют вдвое меньше туристов из России.

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