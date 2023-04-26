Вже не по кишені. У Туреччині прогнозують удвічі менше туристів із Росії
Туреччина може недорахуватися половини російських туристів в новому сезоні через брак літаків, які можуть виконувати рейси з Росії.
Також турецькі курорти стали занадто дорогі для росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Заборона заправляти літаки під російським прапором
Представники турецького туристичного бізнесу прогнозують, що в цьому сезоні країну відвідають 3 млн росіян, хоча ціль була залучити удвічі більше.
Причина – брак літаків, якими туристів можна доправляти до Туреччини, адже літаки з подвійною реєстрацією (на Бермудах і в РФ) не можуть вилітати за межі Росії.
"Через санкції є проблеми з постачанням палива для літаків під російським прапором у Туреччині. Літаки здійснюють технічну посадку в Сочі для дозаправки на зворотному шляху. Це призводить до збільшення часу та витрат. Компаніям під турецьким прапором також може бути заборонено ввозити паливо до Росії", – сказав виданню Turizm Güncel Орхан Санджар, представник великого турецького туроператора.
Він додав, що через санкції літаки Airbus і Boeing російських авіакомпаній зазнають дефіциту техобслуговування та запасних частин.
Ціни на відпочинок зависокі для росіян
Інші причини називають представники російського турбізнесу: подорожчання турецьких готелів та ослаблення рубля. Ціни на відпочинок у Туреччині зросли через інфляцію та зростання зарплат персоналу.
Фото: Туристи в Анталії (pixabay.com)
Туроператори не можуть забезпечити достатню кількість туристів на запланованих рейсах через зниження попиту на тури. Також російські туристичні компанії скасували кілька чартерних рейсів із Москви в Анталію на крилах Turkish Airlines.
Заміну російським туристам у Туреччині можуть знайти у європейських країнах.
Нагадаємо, ми писали, що російських туристів депортують із безвізової країни.
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