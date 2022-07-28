В Польше запустили еще одну выплату для украинцев: сколько можно получить

Претендовать на помощь могут те, кто выехал в страну с 9 февраля, опасаясь войны
Украинцы, которые прибыли в Польшу после 9 или 24 февраля этого года, смогут подать заявку на получение материальной помощи от фонда Польской гуманитарной акции.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.
В рамках акции по этой гуманитарной программе можно будет получить 710 злотых (сейчас это около 5500 грн) в течение трех месяцев. Для каждого из членов семьи, которые приехали в Польшу, размер пособия составит 610 злотых. Денежную выплату можно получить в нескольких польских городах: Бартошице, Кошалине, Ольштыне, Перемышле и Старгарде.
Если украинцы приехали в Польшу после 24 февраля или после 9 февраля, опасаясь войны, они могут подать заявку на такие выплаты. Нужно подпадать под такие критерии:
Обратите внимание. Соответствие требованиям не гарантирует вам получения пособия: выплата будет производиться наиболее уязвимым категориям, статус которых будет подтвержден отдельно, пишет VisitUkraine.
Зарегистрироваться на программу можно исключительно по телефону +48 510 162 826 (линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00). После регистрации по телефону вам сообщат, куда именно обратиться с документами. Это будет один из пяти польских городов:
Если у вас есть дополнительные вопросы по программе, можно позвонить звоните на горячую линию 800 105 555 или пишите на feedback.pl@pah.org.pl.
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