В Польше запустили еще одну выплату для украинцев: сколько можно получить

Украинцы, которые прибыли в Польшу после 9 или 24 февраля этого года, смогут подать заявку на получение материальной помощи от фонда Польской гуманитарной акции.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

В рамках акции по этой гуманитарной программе можно будет получить 710 злотых (сейчас это около 5500 грн) в течение трех месяцев. Для каждого из членов семьи, которые приехали в Польшу, размер пособия составит 610 злотых. Денежную выплату можно получить в нескольких польских городах: Бартошице, Кошалине, Ольштыне, Перемышле и Старгарде.

Кто может подать заявку на выплаты

Если украинцы приехали в Польшу после 24 февраля или после 9 февраля, опасаясь войны, они могут подать заявку на такие выплаты. Нужно подпадать под такие критерии:

одинокие женщины;

женщины, находящиеся в стране без мужчины/партнера;

если у вас или у кого-то из вашей семьи есть инвалидность;

вы не можете работать из-за проблем со здоровьем;

лица старшего возраста - пожилые люди;

лица, которые содержат семьи с детьми;

беременные и кормящие женщины;

члены семьи, у которы есть хронические болезни;

студенты;

несовершеннолетние лица без сопровождения старших.

Обратите внимание. Соответствие требованиям не гарантирует вам получения пособия: выплата будет производиться наиболее уязвимым категориям, статус которых будет подтвержден отдельно, пишет VisitUkraine.

Зарегистрироваться на программу можно исключительно по телефону +48 510 162 826 (линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00). После регистрации по телефону вам сообщат, куда именно обратиться с документами. Это будет один из пяти польских городов:

Перемышль – Украинский народный дом, ул. Тадеуша Костюшко 5; Старгард – Общественная комната Объединения украинцев в Польше, ул. Марии Конопницкой 16; Кошалин – Общественная комната Объединения украинцев, ул. Юзефа Пилсудского 6/1; Ольштын – Ольштынский центр неправительственных организаций, ул. Тараса Шевченко 1; Бартошице – Православная церковь Св. Андрея Апостола, ул. Юзефа Понятовского 4.

Если у вас есть дополнительные вопросы по программе, можно позвонить звоните на горячую линию 800 105 555 или пишите на feedback.pl@pah.org.pl.

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