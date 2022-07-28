У Польщі запустили ще одну виплату для українців: скільки можна отримати

Претендувати на допомогу можуть ті, хто виїхав до країни з 9 лютого, побоюючись війни
Українці, які прибули до Польщі після 9 або 24 лютого цього року, зможуть подати заявку на отримання матеріальної допомоги від фонду Польської гуманітарної акції.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.
В рамках акції за цією гуманітарною програмою можна буде отримати 710 злотих (зараз це близько 5500 грн) протягом трьох місяців. Для кожного з членів сім'ї, які приїхали до Польщі, розмір допомоги становитиме 610 злотих. Грошову виплату можна отримати в декількох польських містах: Бартошице, Кошаліні, Ольштині, Перемишлі та Старгарді.
Якщо українці приїхали до Польщі після 24 лютого або після 9 лютого, побоюючись війни, вони можуть подати заявку на такі виплати. Потрібно підпадати під такі критерії:
Зверніть увагу. Відповідність вимогам не гарантує вам отримання допомоги: виплата буде проводитися найбільш вразливим категоріям, статус яких буде підтверджений окремо, пише VisitUkraine.
Зареєструватися на програму можна виключно телефоном +48 510 162 826 (лінія працює з понеділка по п'ятницю з 9: 00 до 17: 00). Після реєстрації телефоном вам повідомлять, куди саме звернутися з документами. Це буде одне з п'яти польських міст:
Якщо у вас є додаткові питання по програмі, можна зателефонувати телефонуйте на гарячу лінію 800 105 555 або пишіть на feedback.pl@pah.org.pl.
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