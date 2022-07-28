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У Польщі запустили ще одну виплату для українців: скільки можна отримати

Фото: Українські біженці в Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Претендувати на допомогу можуть ті, хто виїхав до країни з 9 лютого, побоюючись війни

Українці, які прибули до Польщі після 9 або 24 лютого цього року, зможуть подати заявку на отримання матеріальної допомоги від фонду Польської гуманітарної акції.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

В рамках акції за цією гуманітарною програмою можна буде отримати 710 злотих (зараз це близько 5500 грн) протягом трьох місяців. Для кожного з членів сім'ї, які приїхали до Польщі, розмір допомоги становитиме 610 злотих. Грошову виплату можна отримати в декількох польських містах: Бартошице, Кошаліні, Ольштині, Перемишлі та Старгарді.

Хто може подати заявку на виплати

Якщо українці приїхали до Польщі після 24 лютого або після 9 лютого, побоюючись війни, вони можуть подати заявку на такі виплати. Потрібно підпадати під такі критерії:

  • самотні жінки;
  • жінки, що знаходяться в країні без чоловіка/партнера;
  • якщо у вас або у когось із вашої родини є інвалідність;
  • ви не можете працювати через проблеми зі здоров'ям;
  • особи старшого віку - літні люди;
  • особи, які утримують сім'ї з дітьми;
  • вагітні та жінки;
  • члени сім'ї, у яких є хронічні хвороби;
  • студент;
  • неповнолітні особи без супроводу старших.

Зверніть увагу. Відповідність вимогам не гарантує вам отримання допомоги: виплата буде проводитися найбільш вразливим категоріям, статус яких буде підтверджений окремо, пише VisitUkraine.

Зареєструватися на програму можна виключно телефоном +48 510 162 826 (лінія працює з понеділка по п'ятницю з 9: 00 до 17: 00). Після реєстрації телефоном вам повідомлять, куди саме звернутися з документами. Це буде одне з п'яти польських міст:

  1. Перемишль – Український народний дім, вул. Тадеуша Костюшка 5;
  2. Старгард – Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, вул. Марії Конопницької 16;
  3. Кошалін – Громадська кімната Об'єднання українців, вул. Юзефа Пілсудського 6/1;
  4. Ольштин – Ольштинський центр неурядових організацій, вул. Тараса Шевченка 1;
  5. Бартошице – Православна церква Св.Андрія Апостола, вул. Юзефа Понятовського 4.

Якщо у вас є додаткові питання по програмі, можна зателефонувати телефонуйте на гарячу лінію 800 105 555 або пишіть на feedback.pl@pah.org.pl.

Нагадаємо, українські біженці розкрили деталі про медицину в Польщі та розповіли, чи правда черги до лікаря треба чекати кілька місяців.

Також медична страховка для українців у Чехії та Болгарії стане платною.

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