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Теперь за свой счет. Медстраховка для украинцев в Чехии и Болгарии станет платной

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 16:04
Теперь за свой счет. Медстраховка для украинцев в Чехии и Болгарии станет платной Фото: Медицинское обслуживание в Европе (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

За эту услугу украинские беженцы должны платить самостоятельно

В Болгарии и Чехии истекает срок действия бесплатного медицинского страхования для украинских беженцев. Ранее медстраховку для наших граждан там оплачивало государство.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Bulgaria for Ukraine и Radio Prague International.

Что изменилось с медстраховкой для украинцев в Болгарии

Украинцы, которые заехали в Болгарию после 26 апреля 2022 года, имеют право на бесплатное медицинское страхование с даты получения временной защиты на 90 дней. Далее страховой полис им надо будет оплачивать самостоятельно. Бесплатным страхование останется для детей в возрасте до 18 лет, а также для пожилых людей - женщин старше 63 лет и мужчин старше 65 лет.

Сумма медицинского страхования составляет 28, 40 левов за месяц (545 гривен). Страховой платеж надо оплатить до 25 числа каждого месяца. В противном случае будут начислять процент за просрочку платежа.

Теперь за свой счет. Медстраховка для украинцев в Чехии и Болгарии станет платной

Фото: Украинские беженцы в Болгарии (Getty Images)

Если человек не платит за страховку в течение трех месяцев, то не имеет права получать бесплатные медуслуги. Проверить статус страхового полиса можно по ссылке или по телефону 0700 18 700. Сумму индивидуального долга можно рассчитать по ссылке.

Как оплатить медстраховку в Болгарии

Украинцы могут оплатить медицинское страхование в Болгарии несколькими способами: банковским переводом, напрямую в страховой компании, с помощью почтового сервиса, а также через электронный сервис для страховых компаний.

Чехия прекращает бесплатное медицинское страхование для украинцев

Украинские беженцы в Чехии потеряли возможность получать бесплатную медицинскую страховку от государства с 25 июля. Далее они должны сообщить, как будут оплачивать эту услугу.
Radio Prague International сообщает, что украинцы, которые находятся в Чехии из-за войны сроком более 150 дней, должны оформить медицинское страхование в стране самостоятельно.

Тем, у кого уже есть медицинское страхование от государства, нужно уведомить компанию, которая предоставляет полис, кто будет оплачивать его после 25 июля. Это нужно сделать максимум через 8 дней после окончания предварительной оплаты страховки.

В зависимости от компании и условий полис может стоить от 200 до 500 долларов (около 7 500-19 000 гривен), пишет издание.

Напомним, мы писали, как украинцам получить выплаты от международных организаций.

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Чехия Болгария страховка медицинская помощь
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