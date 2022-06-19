В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать

700 злотых можно получать на протяжении трех месяцев
Украинцы в Польше смогут получить еще одну выплату.
Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe, поддерживающая пострадавших и оказывающая гуманитарную помощь, сможет выплачивать беженцам по 700 злотых (около 4593 гривен) и 600 злотых - на каждого другого члена семьи.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.
DKH ввела программу финансовой помощи, чтобы проявить солидарность с украинцами, которые вынуждены были из-за войны уехали в Польшу.
Предусмотрено, что подавшие заявку украинцы получат выплату в размере 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.
Поскольку желающих получить поддержку очень много, DKH ставит в приоритет наиболее нуждающихся. Учтите, что регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.
Нужно отвечать нескольким критериям. Среди них:
Если вы подходите под указанные условия, обратите внимание на следующие требования. Вы имеете право на помощь, если вы отвечаете по крайней мере одному из критериев:
Во время личного визита в регистрационный центр надо убедиться что у вас есть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также - документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей. Обратите внимание, что каждый член вашей семьи должен лично появиться в центре и иметь соответствующие документы.
Зарегистрироваться на получение выплаты можно по ссылке, а следить за обновлением свободных дат для посещения центра - на странице.
Есть также бесплатная горячая линия для вопросов по этой программе: 800 000 232.
Напомним, в Чехии прекратят некоторые выплаты украинцам.