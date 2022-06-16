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В Чехии прекратят денежные выплаты украинцам: какие именно

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Четверг 16 июня 2022 11:15
В Чехии прекратят денежные выплаты украинцам: какие именно Фото: Украинские беженцы в Чехии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Беженцам перестанут платить по 200 евро, если государство обеспечило им жилье и питание

Беженцам из Украины в Чехии прекратят начислять выплаты в размере 500 крон (около 200 евро) при условии, если они уже получают от государства бесплатное жилье, питание и средства гигиены.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisutUkraine.today.

Уточняется, что такое решение было направлено против "дотационного туризма".

Также, начиная со второго месяца пребывания украинцев в стране, финансовую помощь будут начислять по месту постоянной регистрации: представители властей будут проверять, действительно ли беженцы живут по заявленному ими адресу.

В то же время в правительстве Чехии одобрили предложение Министерства внутренних дел - там собираются обеспечивать жильем украинских беженцев даже после того, как чрезвычайное положение в стране завершится в июне.

Согласно принятому ранее закону, программа приема украинцев должна функционировать и дальше. Для этих целей будет действовать система мер под названием Lex Ukraine: она обязывает административные органы Чехии (регионы и муниципалитеты) предоставлять украинцам временное жилье, а арендодателям будут платить за это от 200 до 350 крон.

С началом полномасштабной войны Чехия выдала украинским беженцам более 370 тысяч виз временной защиты. Это позволяет находиться в стране в течение года и предоставляет доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

По словам министра труда и социальных дел Марьяна Юречки, по состоянию на сегодня в Чехии по временной защите работают более 70 тысяч беженцев из Украины, а количество самих беженцев значительно превышает актуальные вакансии.

Напомним, мы писали, как Канада помогает украинцам во время войны.

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