У Польщі з'являться нові виплати для українців: що потрібно знати

700 злотих можна отримувати протягом трьох місяців
Українці в Польщі зможуть отримати ще одну виплату.
Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe, що підтримує постраждалих і надає гуманітарну допомогу, зможе виплачувати біженцям по 700 злотих (близько 4593 гривень) і 600 злотих - на кожного іншого члена сім'ї.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт організації.
DKH запровадила програму фінансової допомоги, щоб проявити солідарність з українцями, які змушені були через війну виїхали до Польщі.
Передбачено, що ті українці, які подали заявку, отримають виплату в розмірі 700 злотих на 1 людину і 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менше трьох місяців.
Оскільки бажаючих отримати підтримку дуже багато, DKH ставить в пріоритет найбільш нужденних. Врахуйте, що реєстрація на участь в програмі не гарантує отримання виплати.
Потрібно відповідати кільком критеріям. Серед них:
Ви маєте право на допомогу, якщо ви відповідаєте принаймні одному з критеріїв:
Під час особистого візиту в реєстраційний центр треба переконатися що у вас є паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Також - документ, в якому вказана дата перетину кордону з Польщею. Зверніть увагу, що кожен член вашої родини повинен особисто з'явитися в центрі і мати відповідні документи.
Зареєструватися на отримання виплати можна за посиланнням, а стежити за оновленням вільних дат для відвідування центру - на сторінці.
Є також безкоштовна гаряча лінія для питань за цією програмою: 800 000 232.
Нагадаємо, в Чехії припинять деякі виплати українцям.