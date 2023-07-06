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Ще одна країна ЄС планує видавати посвідки на проживання українцям: деталі

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Четвер 06 липня 2023 11:44
Ще одна країна ЄС планує видавати посвідки на проживання українцям: деталі Фото: Українці у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Нідерландах можуть запропонувати залишитися у країні після закінчення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист.

У Консультативній раді з міграції пропонують уряду розглянути три варіанти легального перебування українців у майбутньому, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на euractiv.com.

У звіті організації зазначається, що "тимчасовість" перебування 93 000 українських біженців стає проблемою. Дія Директиви про тимчасовий захист може бути продовжена не пізніше ніж до 4 березня 2025 року. Але подальші перспективи залишаються невизначеними – невідомо, до якого часу муніципалітети мають організовувати прихисток, медичні заклади надавати лікування та скільки часу роботодавці можуть розраховувати на українських працівників.

"По мірі того, як війна затягується, тимчасовий характер директиви і рішень починає даватися взнаки. У цієї тимчасової домовленості є ціна – для самих людей та нашого суспільства. Яку перспективу Нідерланди хочуть запропонувати українцям?", – йдеться у звіті.

Консультативна рада з міграції закликає уряд обговорити та упорядкувати на рівні ЄС статус проживання українських біженців та їхнє повернення додому. Також пропонується три варіанти для легального перебування для українців у Нідерландах після війни:

  • посвідку на тимчасове проживання;
  • дозвіл на проживання із нетимчасовою метою (дає право отримати посвідку на постійне проживання);
  • посвідку на проживання для кваліфікованих працівників та студентів.

Уряд Нідерландів також може зосередитися на визнанні компетенцій медиків та фахівців інших професій, зазначається у звіті. Працедавці зможуть зосередитися на навчанні та перепідготовці людей із захистом та наймати висококваліфікованих фахівців.

Раніше питання про надання посвідок на проживання біженцям із України піднімалося в Ірландії. Право на постійне проживання там можуть отримати 30 тисяч українців.

Нагадаємо, ми писали, що Нідерланди виділять новий комплексний пакет підтримки для України.

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