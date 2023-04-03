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У Польщі змінили правила ввезення тварин: що треба знати українцям

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Понеділок 03 квітня 2023 17:43
У Польщі змінили правила ввезення тварин: що треба знати українцям Фото: Українські біженці з тваринами (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі скасували спрощене ввезення домашніх тварин з України. Із 27 березня діють нові правила для власників котів та собак, які перетинають кордон ЄС.

З якими документами можна перетинати польський кордон, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт Головної ветеринарної інспекції Польщі.

Із 27 березня 2023 року тварини з власниками (до 5 тварин), які переміщуються з території України, повинні відповідати вимогам відповідно до законодавства Європейського Союзу.

Собак, котів та тхорів можна ввозити відповідно до стандартної процедури, якщо виконані всі вимоги ЄС:

  • тварина правильно позначена мікрочіпом;
  • має дійсне щеплення від сказу;
  • тварина має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу;
  • супроводжується довідкою про стан здоров'я відповідно до зразка, встановленого законодавством ЄС, дійсним паспортом, виданим в одній з країн-членів ЄС.

Поки що польські служби не вимагатимуть 90-денного періоду очікування з дати забору зразка крові для перевірки титру антитіл проти сказу в сироватці крові, якщо результат тесту є задовільним (> 0,5 МО/мл) і зазначений у свідоцтві про стан здоров'я тварини.

"У довідці про стан здоров'я український офіційний ветеринарний лікар повинен перекреслити відповідне засвідчення щодо 90-денного періоду очікування, поставивши на полях свій підпис та печатку з іменем. До довідки про стан здоров'я обов'язково додається документація про проходження обстеження", – звертають увагу в польській ветеринарній інспекції.

У Польщі змінили правила ввезення тварин: що треба знати українцямФото: Докумети мають відповідати вимогам ЄС (gettyimages.com)

До довідки про стан здоров'я обов'язково треба додати документацію про проходження обстеження.

При перевезенні інші видів тварин діють окремі вимоги, з якими можна ознайомитися на сайті інспекції:

Нагадаємо, ми писали, що треба зробити українцям у Польщі до кінця квітня.

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