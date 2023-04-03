В Польше изменили правила ввоза животных: что нужно знать украинцам

В Польше отменен упрощенный ввоз домашних животных из Украины. С 27 марта действуют новые правила для владельцев кошек и собак, пересекающих границу ЕС.

С какими документами можно пересекать польскую границу, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт Главной ветеринарной инспекции Польши.

С 27 марта 2023 года животные с владельцами (до 5 животных), которые перемещаются с территории Украины, должны отвечать требованиям в соответствии с законодательством Европейского Союза.

Собак, кошек и хорьков можно ввозить в соответствии со стандартной процедурой, если выполнены все требования ЕС:

животное правильно обозначено микрочипом;

имеет действующую прививку от бешенства;

животное имеет текущий серологический тест для определения титра антител против бешенства;

сопровождается справкой о состоянии здоровья в соответствии с образцом, установленным законодательством ЕС, действительным паспортом, выданным в одной из стран-членов ЕС.

Пока польские службы не потребуют 90-дневного периода ожидания с даты забора образца крови для проверки титра антител против бешенства в сыворотке крови, если результат теста удовлетворительный (> 0,5 МЕ/мл) и указан в свидетельстве о состоянии здоровья животного.

"В справке о состоянии здоровья украинский официальный ветеринарный врач должен перечеркнуть соответствующее свидетельство по поводу 90-дневного периода ожидания, поставив на полях свою подпись и печать с именем. К справке о состоянии здоровья обязательно прилагается документация о прохождении обследования", – обращают внимание в польской ветеринарной инспекции.

Фото: Документы должны отвечать требованиям ЕС (gettyimages.com)

К справке о состоянии здоровья нужно добавить документацию о прохождении обследования.

При перевозке других видов животных действуют отдельные требования, с которыми можно ознакомиться на сайте инспекции:

Напомним, мы писали, что нужно сделать украинцам в Польше до конца апреля.

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