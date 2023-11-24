Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: нові дані

У Міністерстві освіти і науки Польщі порахували усіх українських учнів, які навчаються у польських закладах освіти. Їх уже понад 286 тисяч осіб – більше, ніж повідомлялося раніше.

Майже дві треті учнів та студентів приїхали до країни після початку війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Кількість українців у польських школах і дитсадках є значно більшою, ніж раніше повідомлялося. За даними польського МОН, у країні зараз навчаються 286 534 українських учнів та студентів. Із них 183 461 приїхали як біженці, а 103 073 перебували у Польщі до війни.

Серед тих українців, які приїхали до Польщі до війни – більшість студенти вишів (майже 39 тисяч осіб), а у початкових школах навчаються 32 тисячі дітей. Водночас серед біженців більшість шкільного віку – школи відвідують майже 113 тисяч українських дітей, а у вищих навчальних закладах навчаються понад 11 тисяч втікачів від війни. Із 42,5 тисяч українських дітей у дитсадках – 28 тисяч мають статус тимчасового захисту.

За даними уряду, 1 719 257 громадян України мають статус біженця у Польщі, у тому числі 35,8% – діти до 18 років. Ще приблизно 1,5 млн осіб – це українці, які були там до війни.

У цьому навчальному році кількість українських дітей у закладах освіти збільшилася на 6,5 тисяч осіб. На 4000 дітей стало менше у початкових школах, але на стільки ж зросла кількість українських учнів у середніх класах.

Фото: Підтримка українців у Польщі (gettyimages.com)

Діти біженців також мають доступ до спеціальної освіти:

427 українських учнів навчаються у школах мистецтв;

61 – у школах балету;

285 – у школах музики;

майже 8,5 тисяч відвідують професійно-технічні училища.

Додаткові безкоштовні уроки польської мови отримує третина дітей біженців – 66 834 осіб.

Втім, експерти застерігають, що значна частина українських дітей залишається не інтегрованою у освітню систему Польщі. За оцінками організації "Центр громадянської освіти", не відвідують школи від 170 тисяч до 200 тисяч українських дітей. Чи навчаються вони дистанційно в українських школах, проконтролювати неможливо.