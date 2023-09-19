У Польщі роздають тисячі книжок українською мовою: як отримати подарунок

Українські діти у Польщі можуть отримати у подарунок книги українською мовою. Акція охоплює біженців в 11 містах країни.

Загалом планується подарувати книжкові набори 35 тисячам українських дітей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Книги дарують у межах масштабної акції "Українська книга – дітям за кордоном", яку організовує фундація "Незламна Україна". Всі охочі можуть отримати подарунок, у якому зібрані 5-6 книжок. Книжкові набори у Польщі дістануться 35 тисячам українських дітей чотирьох вікових категорій.

Серед книг, які дарують, написані такими авторами: Всеволод Нестайко, Іван Котляревський, Ольга Кобилянська, Панас Мирний, Олександр Авраменко, Джоджо Мойєс, Стівен Кінг, Марк Твен, Сесілія Ахерн, Еріх Марія Ремарк, Клайв Стейплз Льюїс, Туве Янссон. Загалом – 750 найменувань.

Акція охоплює 11 міст Польщі: Варшава, Краків, Вроцлав, Жешув, Катовіце, Гданськ, Познань, Лодзь, Люблін, Щецин, Бидгощ. У деяких книжкові подарунки вже вручили – це Гданськ, Варшава, Люблін, Вроцлав, Лодзь.

В організаторів залишилося ще понад 10 тисяч книг. Щоб отримати коробку з книжками, треба заповнити анкету. Після цього слід дочекатися повідомлення про доставлення подарунків – вантажівка з посилками у місто може приїхати лише у листопаді.

У вказаний час треба буде прийти у зазначену локацію у своєму місті та отримати подарунок. При отриманні обов'язковим є пред'явлення номеру Pesel дитини.

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