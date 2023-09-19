RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше раздают тысячи книг на украинском языке: как получить подарок

Фото: Книги для украинских детей за границей (nezlamna.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские дети в Польше могут получить в подарок книги на украинском языке. Акция охватывает беженцев в 11 городах страны.

В целом планируется подарить книжные наборы 35 тысячам украинских детей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Книги дарят в рамках масштабной акции "Украинская книга – детям за границей", которую организует фонд "Незламна Україна". Все желающие могут получить подарок, в котором собрано 5-6 книг. Книжные наборы в Польше получат 35 тысяч украинских детей четырех возрастных категорий.

Среди книг, которые дарят, написанные такими авторами: Всеволод Нестайко, Иван Котляревский, Ольга Кобылянская, Панас Мирный, Александр Авраменко, Джоджо Мойес, Стивен Кинг, Марк Твен, Сесилия Ахерн, Эрих Мария Ремарк, Клайв Стейплз Льюис, Туве Янссон. Всего – 750 наименований.

Акция охватывает 11 городов Польши: Варшава, Краков, Вроцлав, Жешув, Катовице, Гданьск, Познань, Лодзь, Люблин, Щецин, Быдгощ. В некоторых книжные подарки уже вручили – это Гданьск, Варшава, Люблин, Вроцлав, Лодзь.

У организаторов осталось еще более 10 тысяч книг. Чтобы получить коробку с книгами, нужно заполнить анкету. После этого следует дождаться сообщения о доставке подарков – грузовик с посылками в город может приехать только в ноябре.

В указанное время нужно будет прийти в определенную локацию в своем городе и получить подарок. При получении обязательно предъявление номера Pesel ребенка.

Напомним, мы рассказывали, что украинские дети в Польше могут получить дополнительные выплаты.

Также мы писали, что украинские дети сталкиваются с буллингом в польских школах и куда можно пожаловаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшадіти