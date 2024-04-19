До половины ягод пропадет. В Польше критический дефицит работников из Украины

Польские фермеры бьют тревогу – из-за нехватки сезонных работников под угрозой будущий урожай клубники. На полях может остаться до 40% ягод.

Ситуация с сезонными работниками может повлиять на всю экономику Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Польские фермеры столкнулись с проблемой – не могут найти сезонных работников из Украины, чтобы собирать урожай клубники. Старт сезона прогнозируется уже в начале мая.

"Количество садов и насаждений увеличивается, а работников нет. Не нужна куча математиков, чтобы понять, каким будет эффект", – говорит владелец агентства по трудоустройству Цезарий Сигоцкий.

По его прогнозу, масштабы нехватки рабочей силы на полях и в садах будут очень ощутимы. На кустах может остаться несобранными 40% плодов.

В последние годы за сезонную работу в Польше принимались в основном украинцы. В последнее время из-за войны войны в Украине на польских полях работают преимущественно или подростки, или мужчины от 60 лет.

"Если у нас нет доступа к работникам из Украины, наша экономика, сельское хозяйство и промышленность столкнутся с трудностями. У меня хозяйство на 100 гектаров и я чувствую эти проблемы на собственном опыте. Недавно искал 100 работников для прополки клубники, нашел только 50 человек", – рассказал Цезарий Сигоцкий.

Фото: Большинство сезонных работников в Польше – украинцы (gettyimages.com)

По словам предпринимателя, работники из Африки или Азии не решат проблемы, потому что некоторых из них интересуют только соответствующие документы и возможность выехать в Западную Европу.

В этом году в Польше предлагают такие условия для сборщиков клубники – 17-20 злотых в час (167-197 грн). Также премии и бесплатное проживание. Владельцы хозяйств подсчитали из предыдущих лет, что работники могут заработать от 4,3 тыс. злотых (42 300 грн) до даже 9 тыс. злотых (88 570 грн) в месяц до отчисления налогов. Однако желающих немного.

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