Покровители победы. Оккупанты пытались уничтожить древние сакральные скульптуры у Изюма

Оккупанты разрушили тысячелетние каменные скульптуры возле Изюма – фото поврежденных половецких баб опубликовали в соцсетях.

О вандализме против памятников сакрального искусства рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook журналиста Виталия Школьного.

Поврежденные половецкие бабы на горе Кременец в окрестностях Изюма Харьковской области датируются 9-13 веком. На опубликованных кадрах видно, что одна фигура разбита в куски полностью, а другие имеют отколотые части.

"Половецкие бабы в Изюме на горе Кременец. Выстояли более тысячи лет. Такие они сейчас после бегства оккупационных войск", - описал фото автор.

Указанные скульптуры – надгробные статуи половцев, которые устанавливали на специальных святилищах на вершинах курганов. Гора Кременец возле Изюма – самая высокая точка Харьковской области. Каменные фигуры символизировали память предков кочевников, лица у фигур были повернуты к востоку.

Фото: Половецкие бабы возле освобожденного Изюма (facebook.com/shkolnyi.vitalii)

На территорию современной Украины культ каменных языческих истуканов попал из Монголии и Алтая, где зародился в 7-9 веках. Слово "баба" с тюркского языка означает отец, предок. Благодаря идолам историки могут изучать культуру и быт половецкого народа, впервые пришедшего к границам Киевской Руси в 1055 году.

Если первоначально культовые скульптуры использовали для поклонения роду, то со временем – фигуры мужчин-воинов воспринимали как покровителей победы, а женские фигуры символизировали непобедимость и бессмертие воинов.

Половецкие бабы находятся в коллекциях нескольких музеев в Украине, самая многочисленная из которых – около 70 экземпляров – в Днепре.

Напомним, мы писали, что на Николаевщине нашли уникальный склеп казацкой старшины.