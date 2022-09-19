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Покровителі перемоги. Окупанти намагалися знищити давні сакральні скульптури біля Ізюма

Фото: Половецькі баби до та після окупації (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Росіяни зруйнували історичні пам'ятки - половецьких бабів на Харківщині

Окупанти зруйнували тисячолітні кам'яні скульптури біля Ізюма – фото пошкоджених половецьких бабів опублікували в соцмережах.

Про вандалізм проти пам'яток сакрального мистецтва розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook журналіста Віталія Школьного.

Пошкоджені половецькі баби на горі Кременець в околицях Ізюма на Харківщині датуються 9-13 століттям. На опублікованих кадрах видно, що одна фігура розбита на шматки повністю, а інші мають відколоті частини.

"Половецькі баби в Ізюмі на горі Кременець. Вистояли понад тисячу років. Такі вони зараз після втечі окупаційних військ", - описав світлини автор.

Зазначені скульптури – надмогильні статуї половців, які встановлювали на спеціальних святилищах на вершинах курганів. Гора Кременець біля Ізюма – найвища точка Харківської області. Кам'яні фігури символізували пам'ять предків кочівників, обличчя у фігур були повернуті на схід.

Фото: Половецькі баби біля звільненого Ізюма (facebook.com/shkolnyi.vitalii)

На територію сучасної України культ кам'яних язичницьких бовванів потрапив із Монголії та Алтаю, де зародився в 7-9 століттях. Слово "баба" з тюркської мови означає батько, пращур. Завдяки ідолам історики мають змогу вивчати культуру та побут половецького народу, який вперше прийшов до кордонів Київської Русі в 1055 році.

Якщо спочатку культові скульптури використовували для пошани роду, то з часом – фігури чоловіків-воїнів сприймали як покровителів перемоги, а жіночі фігури символізували непереможність та безсмертя воїнів.

Половецькі баби знаходяться у колекціях кількох музеїв в Україні, найчисленніша з яких – близько 70 екземплярів – у Дніпрі.

Нагадаємо, ми писали, на Миколаївщині знайшли унікальний склеп козацької старшини.

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