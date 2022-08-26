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Единственный известный. На Николаевщине нашли уникальный склеп казацкой старшины

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 13:30
Единственный известный. На Николаевщине нашли уникальный склеп казацкой старшины Фото: Уникальные казацкие захоронения в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Старинные захоронения с каменными крестами - свидетельства давнего проживания украинцев на юге Украины

На Николаевщине нашли склеп казацкой старшины – единственное такое место древнего захоронения, которое сохранилось до наших дней и не было разграблено россиянами в поисках казацких сокровищ, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Об уникальной находке рассказал путешественник и краевед Роман Маленков на странице проекта "Украина Инкогнита" в Facebook.

"Украинские кладбища с каменными крестами целенаправленно разрушали в период российской оккупации"

Обнаружили склеп в Николаевской области, там похоронены представители старшин Бугского казацкого войска. Отмечается, что такое захоронение – единственное известное.

"Наверное, именно в таких склепах хоронили старшин на Сечи - их все разрушили россияне в поисках казацких сокровищ. Оказывается, не все. Благодаря невероятному труду Алексея Паталаха (краевед, историк, - ред.) мы узнали о том, как хоронили в казачьих степных поселениях старшин", - рассказывает Роман Маленков.

Единственный известный. На Николаевщине нашли уникальный склеп казацкой старшиныФото: Старинные каменные кресты сохранились по всей Украине (Максим Назаренко)

Благодаря поискам краеведов стало известно, что по всему югу Правобережья издавна жили украинцы - об этом свидетельствует количество казацких кладбищ на новой и единой карте проекта "Карта старинных кладбищ с каменными (казацкими) крестами".

"И если кто-то еще когда-нибудь скажет, что Юг - "исконно русские земли"... Нас ждет титанический труд - восстановить историю - спасти старинные украинские кладбища с каменными крестами, которые целенаправленно разрушали в период российской оккупации. А за 30 лет независимости украинской власти до этого гигантского и уникального пласта украинского наследия не было никакого дела. Преступное равнодушие", - говорит руководитель "Украина Инкогнита".

Он отмечает, что равнодушие к своей исторической памяти в будущем поставит под сомнение независимость, потому что сейчас наши герои гибнут за землю, ценность которой в истории, культуре и традициях.

Краеведы призывают делиться локациями с каменными крестами для создания карты

"Мы с командой "Украина Инкогнита" ищем и исследуем старые кладбища, на которых сохранились так называемые "казацкие" кресты. Преимущественно кресты делали из песчаника. Залежи песчаника у нас есть почти везде", - рассказывает Роман Маленков.

Фото: Почти все старые кладбища заросли травой, их можно найти на месте хуторов (Максим Назаренко)

Почти все старые кладбища заброшены, заросшие травой, кустами и захламлены, отмечает знаток. Бывает такая картина, что кладбища можно найти на склонах балок, оврагов, на территории исчезнувших хуторов.

"На фото старые кресты с Трахтемировского полуострова, а именно - из пропавшего села Зарубенцы. Остатки кладбища сейчас находятся в лесу. Я обращаюсь ко всем друзьям из всех регионов Украины: если вы видели и знаете места кладбищ со старыми каменными крестами, пишите. Мы сделали карту с местами, где сохранились старые кресты. Только вместе мы сохраним нашу культуру, историю", - отмечает путешественник.

Напомним, мы писали, что Василий Симиренко был лучшим меценатом Киева.

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