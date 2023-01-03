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Поки війна. Як українцям легально проживати в Туреччині у 2023 році

Фото: Українці в Анкарі, Туреччина (gettyimges.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які поїхали в Туреччину через війну в Україні, можуть залишитися там на тривалий термін, якщо оформлять посвідку на проживання.

Які є варіанти легалізації свого перебування та як можна оформити документи, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

Які статуси дають українцям право перебувати в Туреччині

Як туристи українці можуть легально перебувати у Туреччині до 90 діб - за безвізовим режимом не потрібно додаткових документів.

Перебувати у Туреччині довший час можна після оформлення одного зі дозволів на проживання. Загалом для українських біженців підходять три статуси:

  • туристична посвідка на проживання, яку українцям видають на 2 роки, без права на працевлаштування;
  • гуманітарна посвідка на проживання на 1 рік, яка також не дає права працювати;
  • статус міжнародного захисту (біженця) на 1 рік з обмеженням права виїзду, але дозволом працювати через 6 місяців.

Якщо є плани залишитися в Туреччині жити після війни, то постійно проживати можна або із посвідкою на постійне проживання, або отримавши турецьке громадянство.

Фото: Українці в Анталії (facebook.com/ukrainianconsulateantalya)

Посвідку на постійне проживання не треба продовжувати

Цей вид дозволу на проживання в Туреччині видається один раз на все життя, його не потрібно продовжувати, як в Україні.

Посвідку на постійне проживання можна отримати, якщо перед тим проживати в Туреччині від 3 до 8 із тимчасовою посвідкою на проживання. Тільки після цього можна подавати документи на постійний дозвіл.

Тимчасовий документ має назву Ikamet. Ікамет видають на 5 років і його необхідно періодично продовжувати.

Умови отримання посвідки на постійне проживання в Туреччині такі:

  • шлюб із громадянином Туреччини;
  • возз’єднання сім’ї – резидент або громадянин Туреччини може подати документи на возз’єднання з близькими родичами (діти, фінансово залежні батьки, брати та сестри, чоловік чи дружина);
  • придбання нерухомості в Туреччині;
  • легальне працевлаштування або відкриття бізнесу;
  • здобуття вищої освіти у Туреччині;

Щоб отримати посвідку на постійне проживання, треба безперервно проживати на території Туреччини 8 років. За умови шлюбу з громадянином Туреччини цей термін складає 3 роки.

Якщо людина із тимчасовою посвідкою проживала у Туреччині рік, але виїхала на місяць – відлік восьмирічного терміну піде наново, з моменту повернення до Туреччини.

Фото: Українці в Туреччині (facebook.com/ukrainianconsulateantalya)

Громадянство Туреччини – після 5 років проживання

Стати громадянином Туреччини можна швидше – після 5 років легального проживання на території держави. Але є складна умова: треба вивчити історію та мову. При цьому в країні дозволене подвійне громадянство.

Отримати громадянство Туреччини за 6-8 місяців можна, якщо зробити інвестиції на суму щонайменше 400 тисяч доларів.

Як для отримання посвідки на проживання, так і для отримання громадянства потрібно мати стабільний дохід, щоб забезпечити власні потреби та потреби сім'ї, мати медичне страхування, не загрожувати національній безпеці та бути законослухняним.

Нагадаємо, ми писали, як біженцям возз'єднатися із родиною у Чехії.

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