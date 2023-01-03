Пока война. Как украинцам легально проживать в Турции в 2023 году

Украинцы, выехавшие в Турцию из-за войны в Украине, могут остаться там на длительный срок, если оформят вид на жительство.
Какие есть варианты легализации своего пребывания и как можно оформить документы, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Как туристы украинцы могут легально находиться в Турции до 90 суток – по безвизовому режиму не требуется дополнительных документов.
Находиться в Турции дольше можно после оформления одного из разрешений на проживание. Для украинских беженцев подходят три статуса:
Если есть планы остаться в Турции после войны, то постоянно проживать можно либо с видом на постоянное жительство, либо получив турецкое гражданство.
Этот вид разрешения на проживание в Турции выдается один раз на всю жизнь, его не нужно продлевать, как в Украине.
Вид на постоянное жительство можно получить, если перед тем проживать в Турции от 3 до 8 с временным видом на жительство. Только после этого можно подавать документы на постоянное разрешение.
Временный документ называется Ikamet. Икамет выдают на 5 лет, и его необходимо периодически продлевать.
Условия получения вида на постоянное жительство в Турции такие:
Чтобы получить вид на постоянное жительство, нужно непрерывно проживать на территории Турции 8 лет. При браке с гражданином Турции этот срок составляет 3 года.
Если человек с временным видом проживал в Турции год, но выехал на месяц – отсчет восьмилетнего срока пойдет заново, с момента возвращения в Турцию.
Стать гражданином Турции можно быстрее – после 5 лет легального проживания на территории государства. Но есть сложное условие: нужно выучить историю и язык. При этом в стране разрешено двойное гражданство.
Получить гражданство Турции за 6-8 месяцев можно, если сделать инвестиции на сумму не менее 400 тысяч долларов.
Как для получения вида на жительство, так и для получения гражданства нужно иметь стабильный доход, чтобы обеспечить собственные нужды и нужды семьи, иметь медицинское страхование, не угрожать национальной безопасности и быть законопослушным.
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