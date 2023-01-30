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Поки до березня. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Фото: Українські біженці в Італії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Італії продовжив термін тимчасового захисту українських біженців до 3 березня 2023 року. Загалом від початку війни до країни прибули 170 тисяч українців.

На яку підтримку можуть розраховувати українці в Італії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, люди, які рятуються від війни в Україні, можуть продовжувати звертатися за тимчасовим захистом в Італії до цієї дати. Ті, хто подав заявку з 30 вересня 2022 року, також можуть звернутися за фінансовою підтримкою.

Грошова допомога становить 300 євро на місяць на кожного члена сім'ї терміном до 3 місяців. На виплати можна подати заявку до 3 березня 2023 року на сайті.

"Батькам дітей віком до 18 років надається доплата у розмірі 150 євро на місяць на кожну дитину. Для того, щоб отримати це фінансування, заявники повинні проживати в окремому житлі (не в державному) не менше десяти днів на місяць", – йдеться у повідомленні.

Фото: Українські біженці мають продовжувати дозвіл на проживання (gettyimages.com)

Згідно з чинною постановою, дозволи на тимчасове проживання біженців в Італії потрібно продовжувати кожні 6 місяців – для цього потрібно особисто звертатися до місцевих квестур (місцевих поліцейських управлінь).

Очікується, що продовження терміну тимчасового захисту до 2024 року уряд прийме за прикладом інших країн ЄС і що найближчим часом влада видасть указ про відповідну процедуру для українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, які країни вже продовжили тимчасовий захист українців.

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