Різні терміни та умови. Які країни вже продовжили тимчасовий захист українців

У жовтні комісія ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців із України до березня 2024 року. Деякі європейські країни залишили програми розміщення українців на невизначений термін.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, у яких країнах біженцям продовжать статус захисту автоматично, а в яких необхідно буде прохожити реєстрацію.

Норвегія

Норвегія автоматично продовжила на рік дію посвідок на проживання для українців, які оформили в країні тимчасовий захист.

Міністерство юстиції країни схвалило зміни до імміграційних правил, за якими посвідки на проживання біженців із України, які вже мали оформлений статус, автоматично подовжуються на рік, починаючи з останнього дня дії їхньої першого дозволу.

Схема тимчасового захисту була введена у Норвегії 11 квітня 2022 року, отже, вже у квітні 2023 році дозволи на проживання будуть автоматично продовжуватися.

Фото: Українці у Фінляндії (t.me/Tsaplienko)

Фінляндія

Українцям, які отримали тимчасовий захист Фінляндії, не потрібно буде подавати заяву на продовження посвідки на проживання. Він продовжуватиметься автоматично протягом усього періоду дії тимчасового захисту в ЄС – до 4 березня 2024 року.

Чехія

У Чехії дію тимчасового захисту продовжили до 31 березня 2024 року. Але за законом "Lex Ukrajina IV" внесені зміни правил для українських біженців.

Зокрема, для продовження статусу тимчасового захисту в Чехії потрібно вклеїти візу до закордонного паспорта заявника. Для реєстрації в онлайн-системі (з 30 січня) дається термін до 31 березня, для особистого візиту та вклеювання візи – до 30 вересня 2023 року. При пропущенні цих термінів статус втрачається, але його можна буде відновити без штрафів.

Фото: Українські біженці в Словаччині (gettyimages.com)

Словаччина

Уряд Словаччини продовжив термін надання тимчасового захисту біженцям з України до 4 березня 2024 року. Статус автоматично продовжиться.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини заявило, що люди з посвідкою на проживання у статусі тимчасового захисту до 4 березня 2023 року отримають продовження терміну дії цього документа як мінімум до 4 березня 2024 року.

При цьому звертатися за продовженням до органів влади не обов'язково, але за бажанням українці зможуть обновити документи через електронну службу МВС.

Швейцарія

Уряд Швейцарії продовжив особливий правовий статус для українських біженців та заходи підтримки ще на рік. Таке рішення влада ухвалила ще 9 листопада.

Таким чином, статус захисту S не буде скасовано до 4 березня 2024 року, якщо на той час ситуація не зміниться докорінно.

Фото: Українські біженці у Швейцарії (gettyimages.com)

Бельгія

Українці, які рятуються від війни у Бельгії, можуть залишатися у країні до березня 2024 року. Для цього потрібно продовжити тимчасовий захист.

Тимчасовий захист автоматично продовжується двічі по 6 місяців, тобто до 4 березня 2024 року. Проте карта А, яка діє до 4 березня 2023 року, має бути продовжена.

"Для цього ви можете звернутися до комуни з 4 січня 2023 року, щоб запросити продовження. Ця нова карта A буде дійсна до 4 березня 2024 року", – зазначають на сайті уряду Бельгії.

Ті, хто не зробить цього до 4 березня, втратять право легально перебувати у країні та працювати. Нова карта буде дійсною протягом року.

Естонія

Влада Естонії вирішила не продовжувати тимчасовий захист українцям автоматично, а порахувати реальну кількість біженців у країні.

Департамент поліції та прикордонної охорони розсилає біженцям електронні сповіщення про необхідність продовження документа, який закінчується через рік після отримання.

Клопотання про продовження посвідки на проживання, наданої на підставі тимчасового захисту, можна подати від трьох місяців до одного місяця до закінчення терміну дії посвідки на проживання в інтернет-середовищі самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони за адресою asylum.politsei.ee.

Усі громадяни України мають право продовжувати перебувати та жити в Естонії також і без подання клопотання про надання тимчасового захисту, однак у цьому випадку немає посвідки на проживання та супутніх соціальних гарантій.

Фото: Українські біженці в Естонії (gettyimages.com)

Латвія

У Латвії продовжили термін підтримки українських біженців до 30 червня 2023 року. Але при цьому для громадян України, які мають право на тимчасовий захист, будуть запроваджені зміни на довший термін:

посвідку на проживання – посвідчення особи громадянина третьої країни – видає Управління у справах громадянства та міграції терміном на два роки.

проїзні документи (наприклад, закордонний паспорт), видані в Україні та строк дії яких закінчився, вважатимуться дійсними у Латвії до 28 лютого 2024 року.

Які країни продовжили програми для українців на необмежений термін

Деякі країни продовжили програми розміщення українських біженців на необмежений термін. Наприклад, Болгарія, Ірландія та Кіпр.

Ці країни ще продовжать тимчасовий захист – наприклад, влада Ірландії ще розробляє процедуру продовження статусу для українців, які прибули в цю країну через війну.

Нагадаємо, ми писали, як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта.

Також ми розповідали, що у Польщі готують важливі зміни у легалізації українських біженців.