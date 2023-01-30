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Пока до марта. Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Фото: Украинские беженцы в Италии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Италии продлило срок временной защиты украинских беженцев до 3 марта 2023 года. Всего с начала войны в страну прибыли 170 тысяч украинцев.

На какую поддержку еще могут рассчитывать украинцы в Италии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, люди, спасающиеся от войны в Украине, могут продолжать обращаться за временной защитой в Италии до этой даты. Те, кто подал заявку с 30 сентября 2022 года, также могут обратиться за финансовой поддержкой.

Денежная помощь составляет 300 евро в месяц на каждого члена семьи на срок до 3 месяцев. На выплаты можно подать заявку до 3 марта 2023 года на сайте.

"Родителям детей в возрасте до 18 лет предоставляется доплата в размере 150 евро в месяц на каждого ребенка. Для того, чтобы получить это финансирование, заявители должны проживать в отдельном жилье (не в государственном) не менее десяти дней в месяце", – говорится в сообщении.

Фото: Украинские беженцы должны продлевать разрешение на проживание (gettyimages.com)

Согласно действующему постановлению, разрешения не временное проживание беженцев в Италии нужно продлевать каждые 6 месяцев – для этого нужно лично обращаться в местные квестуры (местные полицейские управления).

Ожидается, что продление срока временной защиты до 2024 года правительство примет по примеру других стран ЕС и что в ближашее время власти выдадут указ о соответствующей процедуре для украинских беженцев.

Напомним, мы писали, какие страны уже продлили временную защиту украинцев.

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