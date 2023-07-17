"Подумайте тричі". Які землі Німеччині приймають українських біженців у липні

Німеччина продовжує надавати прихисток біженцям із України. Хоча більшість регіонів та великих міст уже переповнені, кілька земель готові розселяти українців.

Які федеральні землі Німеччини приймають українців у липні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на uahelp.wiki.

Які землі Німеччини приймають українців у липні

Між землями існує угода щодо квот прийому біженців. Землі, які перевиконують свою квоту, можуть тимчасово "закриватися" – тоді біженців переспрямовують в інші регіони.

Інформацію про федеральні землі, які приймають українських біженців, публікує міжнародна команда волонтерів. За даними UAhelp, на середину липня можна вирушати у такі землі:

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);

Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);

Саксонія (Sachsen);

Гессен (Hessen);

Тюрингія (Thüringen).

На сайті також попереджають, що українців у цих землях приймають за винятком великих міст.

"Вас можуть залишити у "неприймаючій" землі, якщо ви приїхали туди, не маючи розподілення у іншу землю та при цьому, якщо на днях звідти виїхали багато українців та звільнилися місця. Це передбачити неможливо, сьогодні є, завтра ні", – зазначають волонтери.

Фото: Приживання у таборі (gettyimages.com)

До чого готуватися українцям після прибуття

"Німеччина приймає біженців, незважаючи на переповненість та часто огидні умови проживання в таборі первинного прийому. Подумайте тричі, чи готові ви це пройти з перспективою змінити кілька таборів за перший час і необхідністю жити в таборі/спортзалі/ангарі без допомоги 2-3 місяці, поки триває оформлення", – застерігають втікачів від війни волонтери.

Інші ж біженці, які раніше оформляли посвідку на тимчасове проживання Aufenthaltstite чи Fiktionbescheinigung (фікціон) у Німеччині, в табір первинного прийому не потраплять. Там приймають лише тих, починає оформлення у країні.

"Ваша стара прив'язка продовжує діяти 3 роки, навіть якщо дозвіл на проживання вже закінчився. Найімовірніше, вам потрібно їхати в те місто, яке видало вам посвідку на тимчасове проживання, а місто вже має думати, куди вас поселити. І якщо в інший округ, то тільки за направленням", – пояснюють тим, хто прибуває у Німеччину із докуменами.

Щоб знати точну відповідь про можливість поселення, слід написати до міграційної служби по електронній пошті.

Список таборів, де приймають українських біженців та особливості розміщення можна вивчити за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині запустили платформу з пошуку житла для українців.

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