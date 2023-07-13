У Німеччині запустили платформу з пошуку житла для українців: деталі

Для українських біженців у Німеччині запустили федеральну програму з пошуку житла. За участі уряду створена онлайн-платформа, де українці можуть обирати варіанти квартир та залишати свої заявки.

Сервіс доступний українською та російською мовами, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на німецько-українську асоціацію "Ukrainian Future".

На сторінці проекту зазначається, що Німеччина все частіше стикається зі складнощами розміщення біженців.

"Нескінченний потік біженців із України вимагає нового підходу до питання житла. Тому разом із Федеральним міністерством внутрішніх справ та некомерційною організацією ProjectTogether компанія Wunderflats запустила кампанію #HelpingWalls (Helfende Wände)", – говориться на сторінці сервісу.

Зазначається, що цифрова платформа пропонує біженцям з України можливість знайти безпечне житло у Німеччині швидко і легко.

Втікачі від війни, які хочуть знайти житло у Німеччині, можуть подати заявку на сторінці проекту helfendewaende.de. За посиланням можна:

шукати житло і відправити заявку;

відслідкувати статус усіх заяв на пошук житла;

якщо заявка буде прийнята орендодавцем, біженець отримаєте ще один запит на підтвердження зацікавленості;

обмінятись контактами і погодити усі деталі перед заселенням.

Фото: Варіанти житла у Берліні для біженців із України (скриншот РБК-Україна/wunderflats.com)

На платформі для українських біженців пропонуються варіанти житла за оплату та безкоштовне розміщення.

Нагадаємо, ми писали, які землі Німеччини приймають українських біженців влітку 2023 року.

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