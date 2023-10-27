Подорожі стають цікавіші. У Києві розкажуть про віртуальний туризм в Україні

Фото: Використання цифрових технологій у музеї в Рахові (gettyimages.com)

У Києві відбудеться захід про віртуальний туризм та можливості цифрових технологій. Спікери розкажуть про кейси з оцифрування туристично-культурних локацій, музеїв, об'єктів ЮНЕСКО.

Зустріч відбуватиметься у форматі офлайн та онлайн, повідомили РБК-Україна організатори заходу.

Цифровізація туризму актуальна як для розвитку міст, так і регіонів та країни під час війни та після її закінчення.

"Цифра – це один із дієвих інструментів для промоції, розвитку та брендингу. Тому запрошені спікери розкажуть про кейси з оцифрування туристично-культурних локацій, музеїв, обʼєктів ЮНЕСКО, про прийоми використання технологій під різні задачі – від оцифрування туристичного маршруту до оцифрування музею чи створення віртуальної галереї", – зазначають організатори.

Представники туристичної галузі та цифровізатори познайомляться та знайдуть спільну мову з метою розвивати туристичну та культурну галузі.

Фото: Технології віртуального туризму в Україні (gettyimages.com)

Захід "Вплив цифри на розвиток туристичної дестинації" буде проходити у форматі офлайн та онлайн з можливістю поспілкуватись та задати питання. Модератором виступить лідерка віртуального туризму, засновниця ГО "Цифровізація туризму та культури" Олена Чернега.

Подія відбудеться 9 листопада у центрі Києва у приміщенні "Лекторій" на території Національного заповіднику "Києво-Печерська Лавра", вул. Лаврська, 9.

Початок о 18:00. Тривалість заходу розрахована на 2 години.

Умови: вхід для гостей за наявності вхідного квитка. Для реєстрації треба заповнити форму.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні набирає обертів віртуальний туризм. Одним із успішних кейсів є туристичний хаб Києва, де туристи можуть переглядатии віртуальні тури по столиці.

Також ми розповідали, що всесвітньо відомий сервіс бронювання житла Airbnb після війни популяризуватиме Україну як туристично привабливу країну. Відповідний меморандум підписали 25 вересня 2023 року.