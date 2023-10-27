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Путешествия становятся интереснее. В Киеве расскажут о виртуальном туризме в Украине

Пятница 27 октября 2023 10:55
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Путешествия становятся интереснее. В Киеве расскажут о виртуальном туризме в Украине Фото: Использование цифровых технологий в музее в Рахове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Киеве состоится мероприятие о виртуальном туризме и возможностях цифровых технологий. Спикеры расскажут о кейсах по оцифровке туристически-культурных локаций, музеев, объектов ЮНЕСКО.

Встреча пройдет в формате офлайн и онлайн, сообщили РБК-Украина организаторы мероприятия.

Цифризация туризма актуальна как для развития городов, так и регионов и страны во время войны и после ее окончания.

"Цифра – это один из действенных инструментов для продвижения, развития и брендинга. Поэтому приглашенные спикеры расскажут о кейсах по оцифровке туристически-культурных локаций, музеев, объектов ЮНЕСКО, о приемах использования технологий под разные задачи – от оцифровки туристического маршрута до оцифровки музея или создания виртуальной галереи", – отмечают организаторы.

Представители туристической отрасли и цифровизаторы познакомятся и найдут общий язык с целью развивать туристическую и культурную отрасли.

Путешествия становятся интереснее. В Киеве расскажут о виртуальном туризме в УкраинеФото: Технологии виртуального туризма в Украине (gettyimages.com)

Мероприятие "Влияние цифры на развитие туристической дестинации" будет проходить в формате онлайн и онлайн с возможностью пообщаться и задать вопросы. Модератором выступит лидер виртуального туризма, основательница ОО "Цифровизация туризма и культуры" Елена Чернега.

Мерориятие пройдет 9 ноября в центре Киева в помещении "Лекторий" на территории Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", ул. Лаврская, 9.

Начало в 18.00. Продолжительность мероприятия рассчитана на 2 часа.

Условия: вход для гостей при наличии входного билета. Для регистрации нужно заполнить форму.

Напомним, мы писали, что в Украине набирает обороты виртуальный туризм. Одним из успешных кейсов является туристический хаб Киева, где туристы могут просматривать виртуальные туры по столице.

Также мы рассказывали, что всемирно известный сервис бронирования жилья Airbnb после войны будет популяризировать Украину как туристически привлекательную страну. Соответствующий меморандум был подписан 25 сентября 2023 года.

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