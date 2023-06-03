Податкові вимоги. Чи скасують виплати в ЄС, якщо ви працюєте в Україні віддалено

Українцям, які отримали статус тимчасового захисту в ЄС, більшість країн надає виплати на проживання та інші базові потреби. Але чи не скасують виплати, якщо людина продовжує в цей час працювати в Україні дистанційно – таке питання хвилює багатьох наших співгромадян. Адже у частини з них залишилася або з'явилася віддалена робота в Україні.

Чи може статися так, що біженець автоматично стає податковим резидентом країни ЄС і має платити податки з доходів, які отримує з України?

Про це у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповіла юрист провідної консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group Олена Колченогова.

Скільки українців за кордоном працює віддалено

За оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), а також даних щодо перетину кордонів станом на початок квітня 2023 року, кількість втікачів від війни з України становила 8,22 мільйона осіб. 5 мільйонів зареєстрували як користувачів тимчасового захисту відповідно до національного законодавства в Європі. Найбільше українців перебуває в Польщі – 1,58 мільйона людей, у Німеччині – 0,92 мільйона, у Чехії – 0,5 мільйона.

З України виїхало приблизно 1,7 млн осіб, працевлаштованих на Батьківщині, або 11% української робочої сили, заявляють у Міжнародній організації праці (МОП). Водночас за даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" восени 2022 року, за кордоном працюють віддалено на українського роботодавця 18% українців.

Українцям, які отримали статус тимчасового захисту в ЄС, деякі країни надають виплати. Якщо біженець продовжує в цей час працювати в Україні дистанційно, чи можуть йому через це скасувати виплати? Розглянемо це питання детальніше.

Фото: За кордоном працюють віддалено на українського роботодавця щонайменше 18% українців (unsplash.com)

Перевіряти доходи українців стали більш суворо

Кожна європейська країна, яка прихистила українців та надає соціальну допомогу, проводить досить ретельний аналіз фінансового стану кожного українця, хто звернувся за соцдопомогою. На початку повномасштабної війни такий аналіз вимагав зазвичай лише засвідчень та письмового декларування своїх доходів та фінансового стану на дати прибуття до країни. Цього було достатньо для нарахування соціальних виплат.

Однак зараз українці, які виїжджають до Європи та бажають отримувати соціальну допомогу повинні документально підтвердити своє фінансове становище. Як правило, для цього треба надати виписки зі своїх банківських рахунків.

Після особистих зустрічей із соціальним працівником та наданням запитуваної інформації та заповнення анкет щодо фінансового положення вирішується питання призначення допомоги.

Якщо ж людина працює віддалено, отримує пенсію чи має інший дохід з походженням в Україні, треба повідомити цю інформацію місцевому органу, який призначає соціальну допомогу. Якщо доходу буде не достатньо для мінімального прожиткового рівня у відповідній країні (кожна країна самостійно визначає такий рівень з урахуванням оренди житла, комунальних послуг тощо), українцю призначать соціальну допомогу, зменшену на суму доходу, який особа отримує в Україні.

Але зараз країн, які на постійній основі підтримують українських біженців виплатами, залишається в Європі не так багато. Серед них на сьогодні це, наприклад, Німеччина, Швейцарія, Норвегія.

На сайті Федерального відомства у справах міграції та біженців Німеччині є можливість детальніше ознайомитися з умовами отримання соціальної допомоги українською мовою.

Фото: В країнах Європи ретельніше перевіряють грошові надходження на рахунки українцям (Getty Images)

Чи вимагатимуть від українців платити податки в ЄС

Через дистанційну зайнятість у українців можуть виникати й податкові питання. Критерії податкового резидентства визначені в Податковому кодексі України. Але не все так однозначно. Українська політик Ніна Южаніна у своєму телеграм-каналі навела відповіді ДПС на свій запит щодо декларування українцями, які виїхали з України у зв’язку з війною, іноземних доходів, у тому числі допомоги, та щодо статусу їх податкового резидентства.

Судячи із цих пояснень, перебування за межами України та отримання тимчасового захисту в цих країнах не є єдиною підставою для визначення податкового резидентства, в тому числі перебування понад 183 дні не є достатньо підставою для визначення резидентського статусу.

Отже, якщо ви працюєте віддалено на українського роботодавця або маєте зареєстрований ФОП в Україні, ви продовжуєте буди податковим резидентом України з відповідними обов’язками дотримання податкового законодавства України. Разом з тим локальне податкове законодавство іншої країни може визнавати українців резидентами країни перебування. Через що, особа може бути визнана одночасно податковим резидентом двох країн.

Чи оподатковують віддалену роботу в Німеччині та Польщі

Профільні відомства в Україні вже отримали багато запитів платників податків про податкове резидентство й оподаткування тих українців, які тимчасово виїхали за кордон. Через це Міністерство фінансів України розробило анкету з описом можливих ситуацій, у яких опинилися за кордоном громадяни України, та з переліком питань, які у зв’язку з цим виникають в українців.

Наприклад, в Німеччині дохід від трудової діяльності, отриманий з джерел за кордоном (тобто в іншому місці, а не в Німеччині) від роботи за наймом, отриманий особою, яка є резидентом Німеччини відповідно до двосторонньої Угоди про уникнення подвійного оподаткування, оподатковується в Німеччині як країні резидентства, незалежно від того, чи отримано дохід з німецького або іноземного джерела, за винятком випадків, коли робота виконується в Україні.

Якщо робота виконується в Німеччині, то дохід оподатковується в Німеччині як в країні резидентства.

Фото: Кожна країна має свої вимоги щодо оподаткування (Getty Images)

Однак у Польщі фізичні особи вважаються податковими резидентами Польщі, якщо вони:

мають центр особистих або економічних інтересів у Польщі (центр життєвих інтересів) або

проживають на території Польщі понад 183 дні протягом податкового року.

При цьому податковими органами Польщі наголошено, що для українців в Польщі при прийнятті рішення про резидентство у випадку критерію, пов'язаного з кількістю днів, проведених у Польщі, податкові органи враховуватимуть всі дні фізичної присутності в Польщі.

Таким чином, якщо українець працює дистанційно на українського роботодавця та перебуває у Польщі понад 183 дні протягом податкового року, він кваліфікуються як податковий резидент Польщі. І дохід такої людини оподатковується в Польщі щодо всіх його загальносвітових доходів, з урахуванням Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Україною.

Якщо виникають подібні питання, варто розглядати вимоги, які встановлює окерме локальне законодавство в кожному випадку.

Нагадаємо, раніше Олена Колченогова розповіла РБК-Україна, як влаштована допомога нашим громадянам у Швейцарії.

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